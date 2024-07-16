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大馬社運人士絕食 質疑親以色列公司接管機場控股

中央社／ 吉隆坡16日專電

大馬機場控股公司交易爭議，遭指被與以色列有關連的公司接管，首相安華雖否認，社運人士仍要求取消收購計畫，以絕食方式表達訴求，聲援迄今仍生活在砲火中的巴勒斯坦人。

「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）今年5月下旬發起集會遊行，約30名反以色列人士到交通部外抗議，反對把馬來西亞機場控股公司（MAHB）股權賣給親以色列的企業。抗議人士質疑貝萊德公司（BlackRock）是一家與以色列有關連的公司。

新海峽時報（New Straits Times）、陽光日報（SinarHarian）等大馬英文與馬來文相關媒體報導，安華對大馬機場控股公司股權爭議在國會答詢說，馬來西亞機場仍歸政府所有，沒有賣給外國公司。

他表示，馬來西亞機場控股公司由國庫控股（Khazanah）和大馬僱員公積金局（EPF）持有，根據與美國的全球基礎建設夥伴（GIP）達成的股權協議，一旦完成重組，國庫控股和公積金局持股比例會由41%提高到70%。

安華否認將馬來西亞機場控股公司賣給外國公司，機場所有權仍屬馬來西亞，馬來西亞機場控股公司仍負責機場管理。

對於抗議人士質疑貝萊德公司是一家與以色列有關連的公司。安華說，大馬是先和全球基礎建設夥伴進行談判，直到去年底才由資產管理公司貝萊德接管，大馬不想對任何被指稱與以色列有關連的外國業者採取行動，否則可能損害國家經濟。

不過，親巴勒斯坦的社運人士米特亞（M.Mythreyar）仍決定從10日展開絕食行動，抗議將馬來西亞機場控股公司的股份出售給一家與以色列有關連的公司，要求取消貝萊德提出的收購計畫，聲援迄今仍生活在砲火中的巴勒斯坦人。

「聲援巴勒斯坦」祕書處發言人蔡添強（TianChua）今天告訴中央社，絕食已超過145小時的米特亞看起來非常虛弱，但大馬政府直到目前為止都沒有回應，儘管全球不斷譴責以色列最新對南部的馬瓦希（Al-Mawasi）發動攻擊，美國依然持續供應武器。

他認為，馬來西亞機場控股公司與貝萊德的交易行為，讓「大馬政府看起來很虛偽」。

大馬媒體報導，大馬迄今仍不同意以色列公司在大馬營運，但和以色列有關或合作的外國公司並未在禁止之列。大馬去年12月間禁止以色列航運公司以星（ZIM）及所有懸掛以色列國旗船隻靠泊港口，前往以色列船舶也不准在大馬港口靠泊或裝運貨物。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

以色列 機場 馬來西亞

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