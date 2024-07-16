駐以代表大學演講台灣婦女賦權性平 獲熱烈迴響

駐以色列代表李雅萍15日受邀赴班古里昂大學演說，介紹台灣婦女賦權和性別平權進展，並強調台以等國對抗威權、恐怖主義、及維護民主重要性，獲師生熱烈迴響和對台灣的興趣。

李雅萍受班古里昂大學（Ben Gurion University ofthe Negev）及「佐拉特平等及人權中心」（Zulat forEquality and Human Rights）共同邀請，15日赴大學政治系發表專題演說。

她在演說中說明台灣政府及民間推動婦女賦權及性別平權迄今取得重大進展，並認為台灣及以色列等理念相近國家團結對抗威權、恐怖主義擴張對民主、和平及全球榮景至關重要，獲得師生迴響熱烈，並對於進一步認識台灣展現高度興趣。

位於以色列南部尼格夫沙漠（Negev）地區內的班古里昂大學取名以色列第一任總理班古里昂（DavidBen Gurion），是以色列重點名校，以綠能、生物科技等研究領域見長，歷史悠久，孕育以國無數政治、媒體、科技界菁英，是台以科技學術重要合作夥伴。

李雅萍在演說中說明台灣民主化歷程，在政府和全民共同努力下，台灣獲得亞洲民主燈塔之譽，如今在威權國家不當擴張影響力之際更形珍貴。

她指出，台灣基於重視人權議題，政府和民間推動性別平等與各項人權議題不餘遺力，在女性領導人及立委比例等的成就廣獲國際社會認可，例如「世界經濟論壇」（WEF）2023年綜合評比各國女性政經參與及健康權的「性別落差指數」（Gender Gap Index,GGI），台灣位居亞洲第2、全球第34名。

李雅萍強調，台灣持續努力落實性別平權，同時，身為國際社會良善的力量，台灣也致力將目前取得的成功經驗分享給價值同盟夥伴，也協助包括史瓦帝尼、貝里斯等友邦國家推動婦女創業及能力建構計畫，期待台以婦女賦權和性別平等議題的交流持續不斷。

李雅萍結語表示，台灣與以色列共享價值，推進交流和合作對雙方皆有實益，鼓勵以色列青年菁英赴訪台灣，結交台灣朋友，增加對台灣的認識。

師生們隨後針對地緣政治、台灣政經發展、推動性別平權等議題積極提問，並表示希望有機會造訪台灣進修或研讀華語，現場氣氛熱烈。