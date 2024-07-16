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奧運倒數維安受矚 巴黎車站軍人被刺傷犯嫌落網

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，一名軍人今天在巴黎主要火車站之一的東站（Gare de l'Est）巡邏時遭人持刀刺傷，一名40歲男性犯嫌落網。圖／美聯社
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，一名軍人今天在巴黎主要火車站之一的東站（Gare de l'Est）巡邏時遭人持刀刺傷，一名40歲男性犯嫌落網。圖／美聯社

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，一名軍人今天在巴黎主要火車站之一的東站（Gare de l'Est）巡邏時遭人持刀刺傷，一名40歲男性犯嫌落網。

綜合法新社和路透社報導，巴黎奧運將在不到兩週後登場，法國目前處於最高警戒狀態。

這名遇襲的軍人當時在執行「哨兵行動」（Operation Sentinelle）任務。目前有3000人參與哨兵行動，負責在車站、禮拜場所、學校及劇場等地巡邏。總理艾塔爾（Gabriel Attal）今年稍早曾加派3000人為「哨兵行動」待命。

達馬南在社群平台X上說，這名軍人無生命危險。警方消息人士告訴法新社，他「肩胛骨之間」受到刀傷。

這名消息人士說，這起攻擊事件發生於晚間近10時（台灣時間16日凌晨近4時），犯嫌隨即被其他巡邏軍人制伏，受傷的軍人送醫時「神志清醒」。

警方消息人士說，這名40歲犯嫌在剛果民主共和國出生，2006年取得法國國籍。另一名消息人士還說，他在攻擊當下曾以法語說他是基督徒，高喊「上帝偉大」，並稱他攻擊軍人是「因為軍方殺害他國家的人民」。

兩名警方消息人士告訴法新社，法國有關當局知道此人，他曾因2018年一起命案被送入精神病設施。

他2018年在巴黎市中心地鐵站沙特萊-大堂站（Chatelet-les-Halles）砍死一名22歲男子。根據法新社核對的法院判決，他因為精神失常減責，從未受審。

巴黎奧運 法國

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