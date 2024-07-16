攝影師黃迦奪法國DIOR新秀首獎：獎項獻給台灣

台灣攝影師黃迦奪下法國DIOR新秀攝影獎首獎，她與台東自閉症兄弟的共創作品獲讚「帶同理心，精準而有力」。黃迦告訴中央社，台灣認同是她不斷反思的議題，想將獎項獻給台灣。

新生代攝影師黃迦代表巴黎國立高等美術學院參加第7屆「DIOR新秀攝影獎」，以繪畫、拼貼、錄像、攝影方式呈現的系列作品「Silence Is Speaking」在眾多國際攝影師中脫穎而出，榮獲2024年度大獎。

33歲的黃迦來自彰化員林，高中前就讀森林小學。2012年，20歲的她放下搖滾樂創作和歷史系，開始尋找適合自己的發聲形式，並決心拿起攝影機。隔年她拍攝紀錄短片「野小孩」，2015年來到法國學習攝影。

黃迦透過錄像、攝影、繪畫、裝置等形式進行紀實攝影，多年來始終繞著「流浪」的議題，探討「失根人們的自我認同」，對象包括羅姆人、自閉症孩童與難民，且都以「共創」為主軸。

透過「雙聯畫」（Diptych）模式，黃迦會邀請被拍攝者同時以拍照、畫畫等方式講述自己的生命旅程，讓不同視角與世界互相碰撞。

在曾於台北當代藝術館展出的系列作品「宇宙宮」中，黃迦就與拍攝對象乩童共同製作紀錄片、布展，並與聲響藝術家合作。

這次得獎作品Silence Is Speaking結合紀實攝影和素人繪畫，對象是家住台東的重度自閉症男孩阿策與阿湛，兩人幾乎無法與人溝通，但卻熱愛繪畫，10年來用畫筆塗滿家中每一個角落。

評審團主席拉孔布（Brigette Lacombe）說：「在黃迦的作品裡，我們可以發現對被攝者帶著濃烈的同理心。但那之中卻又沒有傷感、剝削和煽情，非常清醒、精準而有力。」

黃迦花6個月的時間，跟拍與他們的相遇，試圖捕捉他們的存在背後沉默的聲音。「藉由不同視覺形式間的碰撞，我想要描繪自閉症患者永說不出口的話、台灣傳統社會對正常家庭的期待，以及它所創造出無邊的壓迫。」

她拍攝底層，但不想「用攝影凝視他人痛苦」。透過共同創作，「被拍攝者可以自己說，想尋找更中立的視角」。

對黃迦而言，「不是我在做攝影，而是攝影，它透過拍攝的所有瞬間，創造一個個嶄新的我」，她是「為了不斷和世界一起新生而拍」。

講到為何關注失根者，黃迦在專訪時向中央社表示，她不是原住民族，但從小在部落長大，「我觀察著部落人們與自身文化的關係，也感受到與原住民很深的連結。『我們是誰』、『要到哪去』一直是我的核心，反覆處理著人類內外在的各種離散和尋找」。

「此外，台灣的主權和認同問題，是如此的特殊和敏感。法國多年的生活經驗讓我帶著有充滿距離的視角回望台灣。因此這所謂的『流浪』其實是從個人經驗出發，延伸至族群，再到國族群體多面向層次的漂泊。」

她透過不同人群的流浪進行反思，「反思自己作為台灣人的認同，探詢什麼是真正的台灣，什麼是無法用語言輕易講出的台灣，這是我一直思考的問題」。

黃迦告訴記者，每件作品都是「萬花筒」，映射「不同角度我感應到的台灣」，關注台灣的「拼貼性」。在這位藝術家眼中，台灣充滿混雜與交疊，卻又帶著前衛的美感。

以創作長達7年的系列作品「臨水」為例，黃迦觀察台灣人與海、河川的關係。「台灣作為島嶼，卻對海有很多顧忌、禁忌，而許多高污染工業都在沿海。海洋是我們唯一的出口，卻又是遭我們破壞、忽視的空間。」

提及奪下DIOR新秀攝影首獎的感想，她表示獎項「讓我有機會和很多人連結，因此有可能和更多人一起新生」，也感激評審看出「我和攝影至深、自在的連結」。

她說，作品中的Silence其實和台灣地位有關，「我想要把這個獎獻給台灣。Silence is speaking」。

DIOR新秀攝影獎從全球20間頂尖藝術學院每年選出代表者角逐，作為攝影獎得主，黃迦明年2月將受邀於當代攝影藝術重鎮巴黎「歐洲攝影之家」（MEP）舉辦個展。