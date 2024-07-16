快訊

英國政治精算師？工黨打「不被討厭戰術」贏得選票

鄭捷案十年傷痛猶在 誰來拉住下一個鄭捷？

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

攝影師黃迦奪法國DIOR新秀首獎：獎項獻給台灣

中央社／ 巴黎15日專電

台灣攝影師黃迦奪下法國DIOR新秀攝影獎首獎，她與台東自閉症兄弟的共創作品獲讚「帶同理心，精準而有力」。黃迦告訴中央社，台灣認同是她不斷反思的議題，想將獎項獻給台灣。

新生代攝影師黃迦代表巴黎國立高等美術學院參加第7屆「DIOR新秀攝影獎」，以繪畫、拼貼、錄像、攝影方式呈現的系列作品「Silence Is Speaking」在眾多國際攝影師中脫穎而出，榮獲2024年度大獎。

33歲的黃迦來自彰化員林，高中前就讀森林小學。2012年，20歲的她放下搖滾樂創作和歷史系，開始尋找適合自己的發聲形式，並決心拿起攝影機。隔年她拍攝紀錄短片「野小孩」，2015年來到法國學習攝影。

黃迦透過錄像、攝影、繪畫、裝置等形式進行紀實攝影，多年來始終繞著「流浪」的議題，探討「失根人們的自我認同」，對象包括羅姆人、自閉症孩童與難民，且都以「共創」為主軸。

透過「雙聯畫」（Diptych）模式，黃迦會邀請被拍攝者同時以拍照、畫畫等方式講述自己的生命旅程，讓不同視角與世界互相碰撞。

在曾於台北當代藝術館展出的系列作品「宇宙宮」中，黃迦就與拍攝對象乩童共同製作紀錄片、布展，並與聲響藝術家合作。

這次得獎作品Silence Is Speaking結合紀實攝影和素人繪畫，對象是家住台東的重度自閉症男孩阿策與阿湛，兩人幾乎無法與人溝通，但卻熱愛繪畫，10年來用畫筆塗滿家中每一個角落。

評審團主席拉孔布（Brigette Lacombe）說：「在黃迦的作品裡，我們可以發現對被攝者帶著濃烈的同理心。但那之中卻又沒有傷感、剝削和煽情，非常清醒、精準而有力。」

黃迦花6個月的時間，跟拍與他們的相遇，試圖捕捉他們的存在背後沉默的聲音。「藉由不同視覺形式間的碰撞，我想要描繪自閉症患者永說不出口的話、台灣傳統社會對正常家庭的期待，以及它所創造出無邊的壓迫。」

她拍攝底層，但不想「用攝影凝視他人痛苦」。透過共同創作，「被拍攝者可以自己說，想尋找更中立的視角」。

對黃迦而言，「不是我在做攝影，而是攝影，它透過拍攝的所有瞬間，創造一個個嶄新的我」，她是「為了不斷和世界一起新生而拍」。

講到為何關注失根者，黃迦在專訪時向中央社表示，她不是原住民族，但從小在部落長大，「我觀察著部落人們與自身文化的關係，也感受到與原住民很深的連結。『我們是誰』、『要到哪去』一直是我的核心，反覆處理著人類內外在的各種離散和尋找」。

「此外，台灣的主權和認同問題，是如此的特殊和敏感。法國多年的生活經驗讓我帶著有充滿距離的視角回望台灣。因此這所謂的『流浪』其實是從個人經驗出發，延伸至族群，再到國族群體多面向層次的漂泊。」

她透過不同人群的流浪進行反思，「反思自己作為台灣人的認同，探詢什麼是真正的台灣，什麼是無法用語言輕易講出的台灣，這是我一直思考的問題」。

黃迦告訴記者，每件作品都是「萬花筒」，映射「不同角度我感應到的台灣」，關注台灣的「拼貼性」。在這位藝術家眼中，台灣充滿混雜與交疊，卻又帶著前衛的美感。

以創作長達7年的系列作品「臨水」為例，黃迦觀察台灣人與海、河川的關係。「台灣作為島嶼，卻對海有很多顧忌、禁忌，而許多高污染工業都在沿海。海洋是我們唯一的出口，卻又是遭我們破壞、忽視的空間。」

提及奪下DIOR新秀攝影首獎的感想，她表示獎項「讓我有機會和很多人連結，因此有可能和更多人一起新生」，也感激評審看出「我和攝影至深、自在的連結」。

她說，作品中的Silence其實和台灣地位有關，「我想要把這個獎獻給台灣。Silence is speaking」。

DIOR新秀攝影獎從全球20間頂尖藝術學院每年選出代表者角逐，作為攝影獎得主，黃迦明年2月將受邀於當代攝影藝術重鎮巴黎「歐洲攝影之家」（MEP）舉辦個展。

攝影比賽 法國 藝術家

延伸閱讀

「真實照片」獲攝影比賽AI組第3名 攝影師被取消資格：我完全支持

狐狸、刺蝟、松鼠.. Dior最新高級珠寶根本童話森林

Dior如何靠「明星效應」穩坐營收前段班？Jisoo、NewJeans搶攻年輕族群，簽下「周董」原因其實不簡單！

陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior

相關新聞

歐盟抵制匈牙利總理奧班 降級參與非正式部長會議

匈牙利總理奧班趁著輪值歐盟主席國身分單獨出訪俄、中，發表與歐盟相左的俄烏和平言論後，歐盟多國以降級參與在匈牙利舉行的非正...

緬甸戰火重開 新增兩支少數民族勁旅

（德國之聲中文網）最近，在緬甸東北部，軍政府部隊與少數民族民兵之間重開戰火。在過去幾天裡，由於兩個此前未曾卷入的少數民族部隊加入戰局，聲稱作為第三方力量維護穩定，形勢變得更加復雜。 佤邦聯合軍和

因應2025世博會 關西機場擬達成每分鐘1航班起降

日本關西地區商界與政界人士下午在大阪市舉行「關西3機場懇談會」，為因應明年開幕的大阪關西世界博覽會，商討提高關西國際機場...

臉書發訊息恐嚇台政治人物 星國男子認罪8月宣判

新加坡媒體「8視界新聞網」15日報導，53歲星國籍男子Loo Peng Seng於2月至3月在社群媒體臉書發恐嚇訊息給我...

阿根廷衛冕美洲盃冠軍：獻給梅西和迪馬利亞的榮耀

2024年美洲國家盃決賽落幕，阿根廷靠著前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）在延長賽第112分鐘的絕殺入球，1：0險勝哥倫比亞，成功衛冕冠軍——這是阿根廷隊史上第16座美洲盃冠軍，成為奪冠最多次的國家，同時這也是36歲的阿根廷左邊鋒「天使」迪馬利亞（Ángel Di María）最後一次披上藍白戰袍。而阿根廷的核心、球王梅西（Lionel Messi）在下半場傷退，他因而在替補席傷心哭泣，不過勞塔羅進球之後，喜悅便取代了淚水，天使迎來國家隊生涯的完美句點。

凱特風采依舊 攜女兒夏洛特現身溫網 全場起立鼓掌

正在接受癌症治療的英國凱特王妃，14日出席溫布頓男單決賽，她穿著紫色套裝進場，全場觀眾紛紛起立為她鼓掌，凱特也微笑揮手向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。