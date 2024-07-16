紐西蘭總理誓揭發中國間諜活動 提高商界憂患意識

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪時指出，紐西蘭將揭露更多的中國間諜案件，以提高該國對相關國安威脅的意識。

盧克森受訪時表示，紐西蘭希望商業界對此提高警覺，這點和美國、英國、加拿大和澳洲等國採取的戰略相同。

盧克森表示，情報機構對間諜案的態度越來越開放，以「提高人們對此議題和威脅的認識」。他告訴金融時報：「揭發和揭露這些事有其實際必要性。」

盧克森受訪前幾天，紐西蘭才加入美國、澳洲與其他國家，批評中國對澳洲發動網路攻擊。

盧克森政府曾於3月指控中國2021年對紐西蘭國會展開類似的攻擊，這是紐西蘭首次以這種方式點名北京。

去年11月出任紐西蘭總理的國家黨（NationalParty）黨魁盧克森指出，美國之前曾揭露俄羅斯在入侵烏克蘭前集結兵力的情報，「這樣做很有力」。

盧克森受訪時，人在華府參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，紐西蘭、澳洲、日本和韓國也參加這項慶祝北約75週年的活動。

美國總統拜登（Joe Biden）呼籲這些來自印太地區的夥伴參加北約峰會，提高安全連結，這是拜登抗衡中國戰略的一部分。

盧克森表示：「我們的觀點明確，那就是歐洲－大西洋發生的一切，會對印度洋－太平洋地區造成衝擊。」他並舉北韓提供俄羅斯武器令人關切為例。

盧克森今年6月曾接待到訪紐國的中國國務院總理李強。盧克森說，他將北京視為印太地區的戰略競爭者，不過紐西蘭將追求平衡的戰略。

這種平衡的戰略涉及乳製品貿易的合作、再生能源的協調，以及擴展人對人關係。

隨著紐西蘭努力讓整體出口在10年間增加1倍，他說，紐西蘭將繼續和中國發展貿易關係。

他表示，儘管擔心經濟脅迫報復，但如有必要，他不會在批評中國時手軟。

盧克森說：「當你相信某些價值觀，你實際上必須為它們挺身而出。」

盧克森表示，他非常憂心南海的仁愛暗沙局勢。近月來，北京試圖以挑釁方式阻擋菲律賓對擱淺在仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）運補。中國雖聲索當地主權，但已於2016年遭國際仲裁法庭駁回。

盧克森指出：「國際法確實被遵守，對我們而言十分重要。自由航行權對於像我們這樣的貿易國家來說很重要。」

盧克森表示，紐西蘭希望今年和馬尼拉達成「軍隊互訪協定（visiting forces agreement）的地位」，此協定將允許紐西蘭部署軍事資產在菲律賓。日本近來和菲律賓達成一項類似的協議。

美國鼓勵盟國在對中政策方面密切合作。今年4月，美國、澳洲和日本和菲律賓進行有史以來首度聯合演習，此舉意在向中國挑釁的行為傳達強烈的訊息。

盧克森表示，他對於未來加入類似的軍演抱持「非常開放的態度」。

紐西蘭過去曾在南海執行自由航行任務，但並未像美國和其他盟國一樣通過台灣海峽。當金融時報詢問他是否考慮讓艦艇通過台灣海峽時，他說，紐西蘭政府在力圖提高國防支出之際，正聚焦在確定國安優先順序上。