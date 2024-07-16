緬甸戰火重開 新增兩支少數民族勁旅

（德國之聲中文網）最近，在緬甸東北部，軍政府部隊與少數民族民兵之間重開戰火。在過去幾天裡，由於兩個此前未曾卷入的少數民族部隊加入戰局，聲稱作為第三方力量維護穩定，形勢變得更加復雜。

佤邦聯合軍和北部撣邦軍這兩支勁旅的介入，凸顯了緬甸各少數民族游擊隊之間的緊張關係。數十年來，這些游擊隊一直在爭取從緬甸中央政府獲得更大的自治權。

2021年2月從昂山素季的民選政府手中奪權後，軍政府與包括緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）在內的許多少數民族武裝組織之間的戰鬥愈演愈烈。

雖然許多團體與緬甸民族民主同盟軍結盟，但他們優先考慮自己的目標，包括控制更多的土地。

現在，各個團體的重點都在臘戍。臘戍位於曼德勒東北約210公裡處，是撣邦北部最大城市，緬甸第二大城市，也是緬甸軍政府東北軍事指揮部的總部所在地。

上周，兩個少數民族武裝團體——塔昂民族解放軍（TNLA）與緬甸民族民主同盟軍——向臘戍挺進。

塔昂民族解放軍代表撣族或巴朗族少數民族，而緬甸民族民主同盟軍則是果敢少數民族的軍事力量，果敢族是世居於緬甸果敢的當地華人。

三兄弟聯盟

去年10月，這兩個團體和另外一支。這個被稱為“三兄弟聯盟”的少數民族武裝聯盟成功奪取了與中國接壤邊境沿線的大片土地。上個月再次爆發的戰鬥標志著中國斡旋的停火協議正式終止。

上周，未參與十月攻勢的佤邦聯合軍和北部撣邦軍將各自的部隊調往臘戍地區，顯然是為了阻礙塔昂民族解放軍與緬甸民族民主同盟軍的攻勢。

佤邦聯合軍宣布，已於上周四（7月11日）向與臘戍接壤的當陽鎮派遣了約2000名士兵，該鎮此前一直受到塔昂民族解放軍的襲擊。當陽鎮居住著大量的佤族人。

佤邦聯合軍是緬甸最大最強的少數民族武裝組織，擁有一支由約3萬名裝備精良的士兵組成的軍隊，並配備有包括重型火炮在內的尖端武器，這些武器來自中國。佤邦聯合軍與中方關係密切。

該組織聯絡官尼·朗（Nyi Rang）上周五（7月12日）在給美聯社的短信中表示，此舉是為了防止武裝沖突蔓延到當陽鎮。他說，佤邦聯合軍在部署部隊前應居民要求與軍政府進行了談判。

北部撣邦軍於周五和周六向附近的孟崖鎮派遣了1000多名士兵，緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）一直在那裡與緬甸軍政府部隊作戰。北部撣邦軍認為孟崖鎮屬於他們的勢力範圍，不應被其他團體接管。

該組織通過其所轄媒體在Facebook上發表聲明，稱派遣部隊是為了維護該地區的穩定和人民的安全。

參與撣邦局勢的所有民族武裝團體均與中國保持密切關係。人們普遍認為，去年10月的攻勢得到了北京的默許，因為緬甸軍政府似乎對中緬邊境沿線日益猖獗的毒品貿易以及緬甸境內運營的網絡詐騙中心漠不關心，這些詐騙機構大量雇傭中國人，中國政府對此日益不滿。

中國政府表示堅決支持打擊詐騙犯罪，數萬名詐騙活動參與者被遣返回中國，而協助這場打擊行動的緬甸民族民主同盟軍則被允許重新佔領曾經擁有的邊境重鎮。

然而，中國在該地區的首要利益是維護穩定，而新的戰事則對此目標構成威脅。因此，中國可能會嘗試支持各方軍事力量的平衡。

（美聯社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】