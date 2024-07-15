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第4度出任總理 尼泊爾共產黨主席奧利宣誓就任

中央社／ 加德滿都15日綜合外電報導

尼泊爾共產黨主席奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）今天宣誓成為新一任總理。在此之前，他所領導的共產黨與中間偏左的尼泊爾國大黨（NC）達成協議組成聯合政府，讓原本就不穩定的國會再次改變了權力格局。

根據法新社，這是現年72歲的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席奧利第4次擔任尼泊爾總理。

尼泊爾地處喜馬拉雅山派南麓，擁有將近3000萬人口，位在印度和中國兩大鄰國之間。奧利過去對中印兩國友好，在這兩個競爭國家之間取得微妙平衡，但後來傾向北京，以降低尼泊爾對新德里的依賴。

在過去執政時期，奧利向北京表現出友好姿態，並告訴尼泊爾國民，若與中國建立更緊密的關係將能帶來經濟增長。

他同時煽動反印度的民粹言論，形容印度是對尼泊爾專橫的「老大哥」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）是最早向奧利表示祝賀的人之一，他今天在聲明中表示，期待印度與尼泊爾兩國能建立更深厚的友誼關係。

共產黨 印度 尼泊爾

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