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候任歐盟外長卡拉斯 辭去愛沙尼亞總理一職

中央社／ 愛沙尼亞首都塔林15日綜合外電報導

波羅的海國家愛沙尼亞總統府今天宣布，總理卡拉斯（Kaja Kallas）為接掌歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表一職，已向總統遞出辭呈。

路透社報導，卡拉斯帶領自由派「改革黨」（Reform Party）在2019年和2023年的愛沙尼亞大選贏得勝利，並從2021年起領導政府。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，卡拉斯將繼續擔任看守總理，直到8月初新政府確立。

改革黨已選定由現任氣候部長麥克爾（KristenMichal）擔任新總理，但尚待與聯合政府夥伴社會民主黨（Social Democrats）和自由派政黨「愛沙尼亞200」（Estonia 200）就內閣的重新組成進行協商。

改革黨自身將會於9月8日選舉新黨魁。

愛沙尼亞 總統府

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