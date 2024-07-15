候任歐盟外長卡拉斯 辭去愛沙尼亞總理一職

2024年美洲國家盃決賽落幕，阿根廷靠著前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）在延長賽第112分鐘的絕殺入球，1：0險勝哥倫比亞，成功衛冕冠軍——這是阿根廷隊史上第16座美洲盃冠軍，成為奪冠最多次的國家，同時這也是36歲的阿根廷左邊鋒「天使」迪馬利亞（Ángel Di María）最後一次披上藍白戰袍。而阿根廷的核心、球王梅西（Lionel Messi）在下半場傷退，他因而在替補席傷心哭泣，不過勞塔羅進球之後，喜悅便取代了淚水，天使迎來國家隊生涯的完美句點。

2024-07-15 16:00