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配合航艦換防 美海軍魚鷹機與F-35C將首度駐日

中央社／ 東京15日綜合外電報導

駐日美軍今天宣布，將在山口縣岩國市的美軍岩國基地部署海軍的魚鷹型運輸機CMV-22，以及艦載型最新銳匿蹤戰鬥機F-35C。這將是CMV-22、F-35C首度部署在駐日美軍基地。

時事通信社報導，根據駐日美軍，CMV-22進駐岩國基地是為了替代原本部署在同基地的舊型C2運輸機。此外，能搭載在航空母艦上的F-35C也將部署在岩國基地。

美軍其他軍種之前已經在日本其他基地部署魚鷹運輸機，像是陸戰隊的魚鷹機就駐紮在沖繩縣宜野灣市的普天間基地；美國空軍的魚鷹機則部署在東京都內的橫田基地。

讀賣新聞報導，日本政府防衛省今天透露，美國海軍CMV-22運輸機及海軍用的F-35C預計今年進駐美軍岩國基地，不過並未透露部署數量。

根據防衛省等單位指出，配合美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）接手「雷根號」（USS Ronald Reagan）駐防在日本神奈川縣的美軍橫須賀基地的任務，美軍將變更部署在岩國基地內的艦載機。

防衛省防衛政務官松本尚今天前往岩國市公所，向岩國市長福田良彥說明美軍相關部署計畫。

關於美軍1架魚鷹機2023年11月29日在日本鹿兒島縣屋久島墜海，導致機上8人殉職以及駐日美軍魚鷹機曾停飛，松本今天表示，「防衛省認為沒有安全疑慮，將要求美方持續盡最大程度考量安全」。

福田則說：「確保居民能安心居住的環境相當重要，希望能綜合考量（兩種飛機的部署）相關事宜」。

日本 美軍 魚鷹

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