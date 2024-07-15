臉書發訊息恐嚇台政治人物 星國男子認罪8月宣判
新加坡媒體「8視界新聞網」15日報導，53歲星國籍男子Loo Peng Seng於2月至3月在社群媒體臉書發恐嚇訊息給我國的立法委員韓國瑜及羅智強，被控發布虛假有害資訊騷擾。他同日在法院認罪，法官下令提出強制治療報告，預定8月26日宣判。
Loo Peng Seng於2018年7月至11月，在臉書發訊息給韓、羅，要求兩人別再興建火力發電廠，改用他設計的水力發電廠，但他一直未收到回應。
今年2月，Loo Peng Seng為測試韓、羅到底有無看過前述訊息，竟異想天開改發恐嚇訊息。其理由是發這種訊息後，若被當局追查，就等於韓、羅2018年時是刻意對他的訊息視而不見。
韓、羅收到恐嚇訊息後分別報案，Loo Peng Seng也被捕。他3月被以虛假有害資訊騷擾罪名起訴，不久被被送往新加坡心理衛生學院接受精神評估，確診迫害型妄想症。
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