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聯合國：全球衝突 2023兒童疫苗接種率下降

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

聯合國今天表示，去年全球衝突增加，影響戰亂地區維生疫苗的供應，有更多兒童未能獲得白喉、破傷風與百日咳等關鍵疫苗的接種。

根據聯合國估計，2023年約有1450萬名兒童未能接種疫苗，高於2022年的1390萬人，但低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，當時約有1800萬名兒童錯過了疫苗接種。

這項估計是基於有多少兒童接種第1劑或全部3劑的白喉破傷風百日咳三合一疫苗（DTP）。

去年，全球僅有84%的嬰兒完成了全部注射，低於預防疾病爆發所需的水準。

在發布疫苗接種數據前，聯合國兒童基金會（UNICEF）與世界衛生組織（WHO）上週在記者會表示，2023年受戰爭影響的國家，未接種疫苗的兒童數量大幅增加。

全球疫苗接種覆蓋率下降幅度最大的國家是蘇丹，該國因15個月的內戰而受重創，覆蓋率從2022年的75%降至2023年的57%。

這代表蘇丹有近70萬1000名兒童根本沒有接種麻疹和白喉等致命疾病的疫苗。

聯合國兒童基金會與世界衛生組織表示，根據截至去年9月的數據，巴勒斯坦被占領土上未能接種疫苗的兒童人數，去年前9個月已達到1萬7000人，比2021年的1000人大幅增加。

另外，2023年未接種疫苗最多、或是完全沒有接種疫苗兒童人數最多的前20個國家中，蘇丹、葉門和阿富汗是新成員。

疫苗 聯合國 蘇丹

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