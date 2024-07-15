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響應教宗九日敬禮 教廷大使9國祈禱拉近天主教連結

中央社／ 羅馬15日專電

教宗方濟各呼籲各界以「九日敬禮」方式祈禱世界和平，駐教廷大使李世明代表台灣響應，他以9天走訪歐洲9國天主教堂祈禱，盼宣揚台梵共同追求和平自由人權的理念，並促進台灣與各地天主教會連結。

「九日敬禮」是天主教傳統儀式，以連續9天去教堂參加彌撒或誠心祈禱方式祈福。去年11月22日，教宗方濟各（Pope Francis）邀請各界以「九日敬禮」為世界和平祈福，駐教廷大使館已在今年1月、4月兩度代表台灣響應，分別在羅馬近郊與義大利全境教堂執行九日敬禮。

今年7月6日到14日，李世明利用個人休假執行第3波「歐陸版」九日敬禮，每天依序走訪克羅埃西亞、斯洛伐克、奧地利、捷克、荷蘭、德國、比利時、盧森堡、法國等國重要教堂祈福，昨天最後一站在火災後重建的巴黎聖母院畫下句點。

李世明接受中央社訪問表示，連續9天前往歐洲9國的天主教堂祈福，身體雖然疲累，但心靈感到很滿足，不只對個人心境有所啟發，對外交工作也有正面助益。

李世明解釋，台灣非天主教國家，有些歐洲人習以為常的宗教文化背景，對台灣人卻很陌生，例如教宗或教廷高階神職人員，常會親自以拜苦路、朝聖等方式祈福，這些行動對天主教徒有很重大象徵意義。

李世明說，當他與教廷官員或高階神職人員分享執行「九日敬禮」或其他朝聖經歷時，對方通常會又驚又喜，認為台灣大使願意身體力行這些天主教儀式，代表台灣真的非常重視教宗呼籲，願攜手落實共同價值。

李世明14日在方立天、鄭天龍2位神父陪同下，在巴黎聖母院外祈禱世界和平。巴黎聖母院曾在2019年慘遭祝融燒毀尖塔，當時台灣人民也透過法國在台協會提供的捐款機構，為重建巴黎聖母院盡一份心力。

駐教廷大使館在臉書詳細記錄每站教堂的歷史與宗教典故，盼讓台灣民眾更認識天主教文化。

駐教廷大使館臉書指出，教宗呼籲爭端應通過對話談判解決，而不是兩敗俱傷。總統賴清德在今年520就職演說中也強調，民主自由是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一選項。為彰顯台梵共同價值，因此使館在今年共計執行3次「九日敬禮」儀式，藉此為俄烏戰爭、加薩局勢、台海和平祈禱。

巴黎聖母院 教堂 教廷

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