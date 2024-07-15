伊朗溫和派總統上任 仍與美國保持距離

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

伊朗溫和派新總統佩澤什基安上任，未見伊朗與美國和解希望！佩澤什基安近日發表「我對新世界的訊息」，闡述未來政策走向。他希望與阿拉伯國家改善關係，促成以哈戰爭停火，也希望與歐洲國家增加對話。針對美國，佩澤什基安不滿美國退出核協議與刺殺伊朗將領，用詞仍相當強硬。

外交路線更開放

根據《美聯社》報導，伊朗新總統佩澤什基安表示，他希望與全世界國家，基於國家利益與和平的前提下建立平衡的關係。由於伊朗前總統賴西5月遭遇空難身亡，佩澤什基安於5日的補選擊敗激進派的賈利利而當選，並於近日順利就任。

由於伊朗先前與沙烏地等波灣國家關係不好，雖然近年來逐漸恢復邦交與互動，但佩澤什基安仍希望優先與波灣國家加強關係，以促成以哈戰爭全面停火，且伊朗仍對其扶持的武裝團體哈瑪斯表達強烈支持，他也對於傳統的盟友俄羅斯與中國多有拉攏，稱俄羅斯是「戰略價值夥伴」，並感謝中國協助伊朗與沙烏地復交。

伊對美積怨甚深

《德黑蘭時報》提到，佩澤什基安也期待與歐洲國家基於互相尊重的前提下，建立有建設性的對話。2018年美國退出《全面核協議》，並指控伊朗囤積濃縮鈾是為了發展核武，讓西方國家都對伊朗實施嚴格的進出口與凍結金流制裁，使伊朗政府相當不滿，但佩澤什基安仍表示，伊朗與歐洲仍有很多合作機會。

面對最大的敵人美國，佩澤什基安則不滿美國刺殺伊朗高級將領蘇雷曼尼，及隨意退出核協議，錯失歷史性減少東西方對立的機會。兩國之間雖有非正式溝通管道，但他也呼籲美國應與伊朗交涉，伊朗雖然因經濟制裁損失嚴重，但絕對不會屈服。

溫和派執政挑戰多

《美聯社》分析，伊朗雖然由溫和派總統當選，但最高宗教領袖哈米尼仍是強硬派，且國內因為疫情造成嚴重通膨與失業，許多民眾因此感到不滿，且政府與國會中仍有大量強硬派官員，因此佩澤什基安未來的考驗仍相當嚴峻。

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