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索馬利亞首都發生汽車爆炸案 警方證實5死20傷

中央社／ 摩加迪休14日綜合外電報導

索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一間人氣鼎沸的咖啡館發生汽車爆炸，警方證實5人死亡。上傳網路的畫面顯示，爆炸當時，黑夜瞬間出現巨大的火球和煙霧。

法新社引述索馬利亞國家通訊社（Somali NationalNews Agency）報導指出，「哈瓦利吉（Kharijite）恐怖分子安置的汽車炸彈…今晚在頂級咖啡餐館（TopCoffee Restaurant）外引爆」。索馬利亞官方採用「哈瓦利吉」來形容與蓋達組織（Al-Qaeda）有勾結的青年黨（Al-Shabaab）聖戰組織。

警方向媒體表示，「初步警方報告證實有5死和約20傷」。

爆炸地點鄰近索國總統府索馬利亞山莊（VillaSomalia）。事發時，有許多球迷群聚在咖啡館內收看歐洲國家盃足球賽決賽轉播。

青年黨逾17年來一直針對索馬利亞搖搖欲墜的聯邦政府發動血腥叛亂，在摩加迪休與境內其他地區犯下多起爆炸案。

近幾個月來，索國政府加強打擊這支伊斯蘭激進分子之下，攻擊次數已相對趨緩、減少。

咖啡館 爆炸 索馬利亞

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