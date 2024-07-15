法德義波蘭合作 開發射程逾500公里巡弋飛彈

中央社／ 華沙14日專電

根據波蘭新聞社報導，在美國華府舉行的北約75週年峰會期間，波蘭、法國、德國和義大利11日共同簽署一份合作意向書，將開發射程超過500公里的巡弋飛彈。

波蘭國防部表示，此合作意向書目的在發展關鍵時刻深度打擊的能力與合作，同時縮短因應時間。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）則指出，這個倡議為各國之間的長期合作奠定基礎，透過發展國防部門的工業基礎來加強歐洲的防禦和威懾能力。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在簽署意向書後表示，烏克蘭戰爭顯示，遠端打擊是保衛歐洲的一個關鍵。德國國防部也表示，這個專案將可促進歐洲的穩定與安全。

北約峰會也通過一系列宣言，包含確認在波蘭北部雷茲科沃（Redzikowo）建立飛彈防禦基地，並將其納入北約防禦體系。另外在波蘭比得哥什市（Bydgoszcz）建立聯合分析、培訓和教育中心（JATEC）。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（WładysławKosiniak-Kamysz）表示：「峰會決議中多處提到了波蘭，這證明了我們是多麼重要的合作夥伴。」

北約成員國也誓言協調對烏克蘭的軍事支持，確認向基輔供應價值400億歐元（約新台幣1兆4211億元）的武器，並宣布設立北約駐烏克蘭高級代表。

北約 國防部 波蘭

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