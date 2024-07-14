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越南土石流11死 倖存者：拚命用手刨土保持呼吸

中央社／ 河內14日專電
越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。 新華社
越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。 新華社

越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。倖存乘客表示，大家看到車胎陷入泥淖就下來推車，未料土石再次崩落壓垮眾人，他拚命用手刨土保持呼吸，最終獲救。

綜合越南媒體報導，越南北部河江省（Ha Giang）多個縣市自7月初開始每天降雨量皆達數百毫米，隨時都有土石流風險。13日凌晨4時左右，發生一起土石流，路過車輛與乘客共11人喪命、4人受傷。

2004年出生的武秘騁（Vu Mi Sinh）是這起災難中少數倖存的乘客。他躺在病床上回憶事發經過時表示，自己長年在河內市工作，近日想回家探望雙親，13日凌晨2時許抵達河江省後，一小時後又搭上一輛客車繼續前行。

他說，車上乘客有大人、小孩共近20人，整輛車幾乎坐滿。13日淩晨4時許，車子突然遇到大片土石落下，車胎陷入泥濘中無法前行，乘客見狀紛紛下來幫忙推車但推不動，附近車輛的駕駛與乘客看到也來幫忙。

武秘騁表示，大家推車推到一半又有大量土石落下，一行人才跑了幾步就被泥流掩埋，大概5分鐘後又再度發生土石流。「第一次，我還能聽到有人呼救，但第二次就沒聽到聲音了」，武秘騁說著說著紅了眼眶。

「我以為我生命到此結束了」，武秘騁指出，他用雙手拚命刨土，讓頭部可以露出地面保持呼吸，然而身體被泥石壓住完全動彈不得。他感覺到後方也有一個人和他一樣在刨土，但第二次土石壓下來時，就沒有動靜了。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）針對這起災難簽署電報，要求各部會和北部山區地方政府立刻採取行動，傾注全力解決河江省的土石流災害，並主動應對可能繼續發生的暴雨和土石坍方。

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