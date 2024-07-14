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川普槍擊案震驚全球 日本警察廳令全國警員加強維安

中央社／ 東京14日專電
美國前總統川普於賓州造勢遭槍擊事件震驚全球，日本警察中央行政機關「警察廳」今天下令全國警察針對進行造勢活動的政要的警護須加強戒備。在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關。圖／美聯社
美國前總統川普於賓州造勢遭槍擊事件震驚全球，日本警察中央行政機關「警察廳」今天下令全國警察針對進行造勢活動的政要的警護須加強戒備。在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關。圖／美聯社

美國前總統川普於賓州造勢遭槍擊事件震驚全球，日本警察中央行政機關「警察廳」今天下令全國警察針對進行造勢活動的政要的警護須加強戒備。

日本讀賣新聞報導，受到川普（Donald Trump）遭槍擊事件的影響，日本警察廳今天下令全國47都道府縣的警察要加強針對政治人物造勢活動會場及會場周邊的警戒。

在日本，2022年7月8日，前首相安倍晉三在奈良市為幫其所屬政黨自民黨籍參議院選舉候選人助選，在街頭演說時遭槍擊身亡。2023年4月，首相岸田文雄為了幫眾議院和歌山1區補選的候選人助選時遭人投擲爆裂物。

日本警方記取這兩事件的教訓，政治人物的演說會場原則上以屋內為主，對進場者實施攜帶物品的安全檢查，也向各政黨提出要求，希望警護的對象與聽眾之間要保持適當的距離。

安倍遭人槍擊傷亡的事件發生後，日本警察廳深覺因應槍枝的對策做得不夠充分，於是後來以透明防彈盾牌圍著造勢中的政要，也備妥保護政要逃離會場時所需的防彈遮蔽設備等。

此外，鑑於有人從網路上學習自製槍枝，並使用此類槍枝犯案，日本警方於是修改槍砲彈藥刀械管制法，對於在網路上助長非法持槍的行為設罰則，予以禁止。

日本產經新聞報導，鑑於安倍助選遭槍擊身亡、岸田助選時遭人投擲爆裂物，警察廳修改了規定警護的基本事項「警護要則」，47都道府縣警局的警備計畫事前都需由警察廳審查過，負責警護的幹員增至逾300人。

7月7日舉行東京都知事選舉投開票，針對進行街頭演說（選舉造勢）的政要，警方使其與聽眾之間保持有一片空地的距離，聽眾被集中於一定的場所，並以柵欄等圍起來。要進入聽眾區的民眾須接受隨身攜帶物的安檢、金屬探測器檢查。聽眾當中或會場周邊部署多名穿著制服或私服的警員，以防不測。

此外，警方也引進人工智慧（AI）設備偵測群眾當中是否有人有異常行動。有時也使用警護無人機從空中加強警戒。

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