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逆轉反核立場 義大利政府時隔35年推動立法蓋SMR核電廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
義大利35年關閉最後一座核電廠，但如今總理梅洛尼政府將推動立法興建SMR核電廠。圖／路透社
義大利35年關閉最後一座核電廠，但如今總理梅洛尼政府將推動立法興建SMR核電廠。圖／路透社

義大利在35年前關閉最後一座核電廠，但現在總理梅洛尼的右翼政府計劃重啟核能，以降低義國的碳排。

英國金融時報（FT）報導，義大利環境和能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）向該報表示，政府正計劃立法允許投資可在十年內運轉的小型模組化核反應爐（SMR）。

弗拉廷說，核能必須在2050年前達到占義大利至少11%的發電比重，以減輕國家對進口化石燃料依賴，「為了擁有保證持續的乾淨能源，我們必須增加核能配比」。

他說，太陽能和風力等再生能源「無法提供我們需要的安全」，反映出義國政府對這些技術的懷疑。

義大利在1960和70年代蓋了四座核電廠，原本還計劃進一步擴大。但蘇聯在1986年發生車諾比核災事件，讓義國民眾以壓倒性公投票中止了對新電廠補貼，並在反核情緒高漲下，1990年關閉了所有核電廠。

在義國主要環保團體Legambiente近期調查中，1,000名受訪者中有75%懷疑核能是義大利能源困境的解方，25%基於安全面堅決反對核能，但也有37%表示，若這項技術更安全，或許能有助義大利。

弗拉廷說，他有信心義大利人能克服對核電的長年「厭惡」，因為最新技術「將帶給家庭和企業不同等級的安全和利益」。

他說，過去的公投結果不會阻礙梅洛尼政府推動新法來重啟核能；義大利在這個產業一直保有「高度能力」，該國的頂尖研究機構和企業一直活躍於國際市場的核能供應鏈。

梅洛尼政府在推動核能的同時，也正對太陽能發展實施新限制，因擔憂太陽能板激增會威脅到糧食安全，以及擔心若過度仰賴太陽能板，可能受到生產大國中國大陸的政治或商業影響。

許多義大利人也抱怨光電板破壞該國的美麗鄉村景色。弗拉廷說，「光電板蓋在我們吸引觀光客的山丘上，不是讓人太開心」。

相對地，小型核電廠更有效率，300千瓩（MW）的發電容量只要4公頃土地，遠少於光電場。弗拉廷說：「義大利的地形古怪...沒有大片自由空間能架設光電板。我們無法在像義大利這樣充滿丘陵和高山的地形上蓋滿光電板。」

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