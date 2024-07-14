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首重經濟！英國新國會7月17日開議 施凱爾擬提逾35法案

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國首相施凱爾辦公室表示，英國新政府正在為本月17日新一屆國會會期正式展開做準備，擬提出超過35項法案，並將經濟成長列為核心議程。圖／英國首相府提供
英國首相施凱爾辦公室表示，英國新政府正在為本月17日新一屆國會會期正式展開做準備，擬提出超過35項法案，並將經濟成長列為核心議程。圖／英國首相府提供

英國首相施凱爾辦公室表示，英國新政府正在為本月17日新一屆國會會期正式展開做準備，擬提出超過35項法案，並將經濟成長列為核心議程。

路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）宣布新政府的目標是在全國實現穩定、促進成長與創造財富。施凱爾領導的工黨（Labour Party）本月稍早在國會選舉大獲全勝，終結保守黨（Conservative）長達14年的執政。

施凱爾辦公室發布的聲明表示，立法內容將包括執行嚴格的新支出規則，強化獨立機構「預算責任局」（Office for Budget Responsibility）的角色，這代表未來重大財政措施將會經過妥善審查。

施凱爾強調：「我們的工作很緊迫，沒有時間可以浪費」。施凱爾上週出席北大西洋公約組織（NATO）在美國華府的峰會後返回英國，那是他首以英國領導人身分參加重大國際會議。

施凱爾指出，他們立即提出長期重建國家所需的法案，而他們頗富雄心並徹底評估成本支出的議程，正是他們推動變革的第一步。

英國首位女性財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）上任短短幾天內，便已制定增加房屋建設、為基礎設施專案掃除障礙、吸引私人投資等計畫。

英國新政府希望透過推出新國家財富基金，吸引私人資本進入新興和正在成長的產業，以支持經濟增長並實現淨零承諾。

英國國會是由君主、上議院和民選下議院組成，國會開幕大典（State Opening of Parliament）是三方唯一會定期同台的場合，屆時國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）將發表「御座致辭」，典禮盛況往往會吸引大量群眾和電視觀眾關注。

工黨 施凱爾 查理三世 英國 財富

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