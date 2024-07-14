與中國漸行漸近？ 白俄加入上合組織、舉行聯合反恐軍演

白俄羅斯和中國的聯合反恐演習於7月8日在白俄羅斯拉開帷幕。名為「雄鷹突擊-2024」的演習包括夜間降落、跨越水上障礙和在居民區行動。演習將持續到7月19日。演習開始幾天之前，2024年7月4日，白俄羅斯加入上合組織（SCO），成為第十個成員國。上合組織於2001年成立。白俄羅斯為何需要上合組織？此次與中國的聯合演習又意味著什麼？

打擊恐怖主義？

SCO最初由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦組成。而今，除了白俄羅斯外，印度、巴基斯坦和伊朗現在也是成員。上合組織最初旨在解決邊界沖突，漸漸地，安全問題成為關注的焦點。例如成員國會定期舉行聯合反恐演習。

專家們一致認為，上合組織並不提供資金支持，而主要是一個談判平台。智庫「新思想中心」 （Center for New Ideas）高級研究員、前白俄羅斯外交官馬祖克維奇（Pavel Matsukevich）表示：「在上合組織框架內會舉行國家和政府首腦會議。在峰會期間，可以推動雙邊問題的解決。」

擺脫對俄羅斯的依賴

白俄羅斯在加入上合組織之前，也與中國和印度保持聯繫，但多年來，對白俄羅斯來說，繼俄羅斯之後的第二大貿易伙伴一直是歐盟。獨立的白俄羅斯研究中心BEROC的盧茲金娜（Anastasia Luzgina）表示，魯卡申柯政府使白俄羅斯成為西方的棄兒：「經濟必須適應新形勢。」對明斯克的制裁正在產生影響，白俄羅斯的經濟2022年出現萎縮。盧茲金娜表示：「政府部門最初想重新依靠俄羅斯，但現在他們也希望尋找其他市場。」

白俄羅斯經濟對俄羅斯高度依賴，這被認為是危險的，因此，明斯克希望找到替代方案，以防俄羅斯經濟陷入衰退。

不過，這位經濟學家認為，白俄羅斯尤其是想用亞洲市場取代歐洲市場。因此，明斯克將與亞洲地區，特別是中國建立政治、經濟和文化關係。盧茲金娜認為，白俄羅斯加入上合組織符合這一政策。

「理性婚姻」

前白俄羅斯外交官馬祖克維奇認為，上合組織也是白俄羅斯加入金磚國家（BRICS）的跳板。BRICS包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、阿拉伯聯合大公國、伊朗、埃及和衣索比亞：「對白俄羅斯來說，這是一個理性的聯姻。歐盟市場關閉，無法進入港口，只能使用俄羅斯和伊朗的基礎設施，與第三世界國家開展貿易。」

明斯克希望通過加入上合組織向金磚國家靠攏，減少對俄羅斯的依賴。馬祖克維奇表示，魯卡申柯相信，如果他支持俄羅斯、中國或印度，就會得到回報。專家認為，在白俄羅斯對外貿易中，中國地位僅次於俄羅斯，位居第二。盧茲金娜：「俄羅斯約佔白俄羅斯對外貿易的70%，中國約佔10%。」

在白俄羅斯與中國的貿易中，中國對白俄羅斯的出口佔主導地位。由於與歐盟的貿易減少，白俄羅斯轉而進口中國的設備、汽車和消費品，向中國出口以往出口到西方國家的鉀肥和食品。

波蘭邊境演習

白俄羅斯和中國的聯合演習看起來符合後者加入上合組織的邏輯。然而，這並非雙方首次舉行這種演習。2018年兩國首次在中國濟南舉行反恐演習。這次的演習在白俄羅斯布列斯特（Brest）附近，那裡距離波蘭邊境只有2.8公里，距離烏克蘭28公里。

馬祖克維奇表示：「我不會把加入上合組織與演習連繫起來。這些演習的準備需要時間，不可能一蹴而就。」他還補充說，這種演習「總是會導致鄰國之間的緊張關係。」

從2016年到2020年，在白俄羅斯總統選舉作弊事件引發爆發大規模抗議之前，明斯克一直與北約保持對話，甚至邀請觀察員參加演習。這位專家認為，目前在白俄羅斯舉行的演習更有可能引發俄羅斯的關注，因為演習是在莫斯科的勢力範圍內進行的，而中國軍隊也參與其中：「我認為這是對俄羅斯勢力範圍的一種質疑，儘管我並不認為中國目前對俄的勢力範圍提出了要求...演習更像是證明了白俄羅斯與中國的關係現在已經深入到各個領域。」

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