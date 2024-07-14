富士山登山季已釀4死 日警呼籲別拿生命開玩笑

日本富士山的山梨縣側登山步道1日開放，8日晚間一名登山客死亡。靜岡縣側登山步道10日開放，24小時內有3人死亡。富士山登山季開始不到半個月，就釀成4死。靜岡縣警方在社群媒體X上呼籲，若天候不佳，千萬不要冒險登山。

靜岡縣側登山步道去年開放後，7月至9月的2個月期間共有2名登山客死亡，但今年在開山後的24小時內就有3人死亡，3人都是獨自登山。

靜岡縣警方12日在社群媒體X公布影片，警告登山的危險性。發文以「緊急發文」寫到，靜岡縣側登山步道從開放（7月10日9時30分）以來，24小時內已有3名登山者喪命，還有許多請求救援的要求。

文中表示：「請民眾在登山前務必查看天氣預報，如果有暴風雨預報，請取消登山活動。這是關乎生命的事情。比起攻頂，請選擇你的性命。」

長達20秒的影片中顯示救助隊員在暴風雨中出動，趴伏在斜坡上，被強勁風勢阻擋，不斷喊著「無法前進」，顯示山上的情況惡劣，即使是受過訓練的救助隊員也難以移動。這則推文截至今天已有980萬次轉發。

不少網友看到推文表示，「感謝你們在惡劣的天氣依舊出動，進行救援活動」、「希望救助隊每個人可以得到100萬日圓獎金」、「救助隊員也有家人，真的辛苦了」等。

也有人說：「我2次去富士山登山，2次都碰到遇難或差一點就要遇難的外國人，一共4人，協助他們通報、脫困。希望去登山的人都要記住，這是只犯一個錯誤，就有可能危及生命的地方。擁有放棄的勇氣也相當重要。」

靜岡縣的富士宮登山步道是靜岡側3條登山步道中最短的一條，特徵是坡度較陡，難度較高。不過，仍有許多輕裝的登山客引人矚目。

富士電視台13日在位於6合目的山間小屋裝置攝影機，檢測究竟有多少登山客穿著輕便。下午1時左右，攝影機拍到一對衣著簡單的外國男女，男的身穿T恤和牛仔褲，腳上是球鞋，女的上身穿著露肩背心。

這對來自美國的登山客說，「一點也不冷」。兩人說，他們大學時代是賽艇隊成員，身體很好，很有信心。

10分鐘後，攝影機捕捉到3名身穿短袖襯衫、短褲、涼鞋的中國男子。經營山間小屋的渡邊尚俊上前關切，「你們打算走多遠？天氣很快要變差了」。其中1人表示：「我正在和朋友討論是否要爬到山頂，但我覺得不可能，我們穿著短褲。」

登山嚮導小池亦彥表示，穿著輕便登山非常危險，「他們的體溫會流失，陷入低溫症，最後會動彈不得。富士山的山頂和北極是相同氣候，這就和夏天去北極是一樣的」。

另一方面，從今年開始徵收2000日圓通行費、每天限制4000人登山的山梨縣側吉田口登山步道，依舊有衣著簡便的外國登山客。一名來自波蘭的男性受訪時說：「我們來自寒冷的國家，所以沒關係。」

不過，從今年7月1日開始，山梨縣側登山步道的大門會在下午4時至凌晨3時之間關閉。統計從7月1日至11日的11天內，在下午5時至隔天凌晨3時之間，通過6合目的登山客人數僅有去年的1/3左右，對於阻止「彈丸登山」（通宵攻頂）的效果逐漸展現。