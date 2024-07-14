快訊

美特勤局嚴重失職？川普受層層保護卻濺血 槍手離他不到150公尺

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

克宮警告：若美在德部署飛彈 恐重演冷戰式對抗

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導

克里姆林宮今天警告，美國在德國部署飛彈可能使歐洲各國首都成為俄羅斯飛彈的目標，進而重演冷戰式的對抗。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）談到一個「自相矛盾的說法」，那就是「歐洲是我們飛彈的目標，我國是美國在歐洲的飛彈的目標」。

他接受俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯－1」（Russia-1）訪問時表示：「我們有足夠能力遏制這些飛彈，但這些國家的首都可能受害。」

培斯科夫也暗示，這樣的對抗可能讓整個歐洲受傷，就像冷戰以蘇聯解體而告終一樣。

他說：「歐洲正在分崩離析，歐洲還不是在最好的時刻。在不同的格局下，歷史的重演不可避免。」

白宮在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間宣布，2026年起將定期在德國部署包括戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈在內的長程武器作為嚇阻。

白宮表示：「行使這些先進能力，將展現美國對北約的承諾，及其對歐洲整合嚇阻的貢獻。」

俄羅斯國防部昨天表示，國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）與美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）通了電話，討論降低「情勢可能升級」的風險。

俄羅斯 國防部 巡弋飛彈

延伸閱讀

共軍與俄軍抵菲律賓海聯合巡邏 訓練「打擊海上目標」

烏克蘭東北部遭俄軍飛彈雙擊 釀2死、20餘傷

北約捲入俄烏戰爭 土耳其總統厄多安警告：不應與俄發生衝突

美將在德國部署長程飛彈 克宮：將致冷戰式對抗

相關新聞

川普遇襲仍舉拳高呼催化選情 美國政治暴力恐持續升級

美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭到槍擊，全案以刺殺未遂案偵辦。川普在耳朵受傷流血後，仍不忘舉拳高呼「戰鬥」的畫面在社群媒體瘋傳，專家指出，川普高舉拳頭將成為美國英雄崇拜的新象徵，這次刺殺未遂事件將打亂美國總統大選選情，而且對川普有利。川普遇襲後，美國總統拜登和其他政治領袖紛紛譴責政治暴力，由於美國政治兩極化，公職人員遭暴力威脅案件激增，現在更升級到暗殺政治人物，美國政治暴力有多嚴重？這次刺殺案將如何影響美國大選？

法國新總理難產 馬克宏遭控阻撓左翼組閣 工會揚言奧運罷工

法國國會改選後陷入政壇大亂鬥。勝選的左翼聯盟內部分裂，目前仍未有總理人選，據傳總統馬克宏（Emmanuel Macron...

英國監獄爆滿 9月起提前假釋數千囚犯 威脅公共安全

英國新任司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）12日宣布，為防止監獄系統因人滿為患而「崩潰」，9月開始將有數千...

國會共和黨人指控中國「不合作」 拒收遣返走線客

國會共和黨人不滿多個國家拒絕接收遭到美國遣返的走線客，最近致函國務院和國土安全部，點名中國政府故意拖延或阻撓遣返作業，名...

危及國安？中國富豪在德州空軍基地旁建風力電場 參議員要求關閉

2017年位列「富比世」中國富豪榜第90位的廣匯集團老闆孫廣信，2021年在美德州購買土地興建風電場的投資案一直受到爭議...

突襲以色列導致加薩被戰火摧毀 巴人對哈瑪斯不滿升高

以哈戰爭讓加薩走廊遭到毀滅性破壞，在街頭和網路上，當地巴勒斯坦人批評哈瑪斯組織的聲音正在升高，愈來愈多人認為，哈瑪斯不該挑起衝突。 在網路流傳的一段影像裡，一名男子表情痛苦，臉上血跡斑斑，「我有博士學位，我擁有美好的人生，但我們有個下流的（哈瑪斯）領導階層。他們習慣我們流血，願真主詛咒他們！他們是人渣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。