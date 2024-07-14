克宮警告：若美在德部署飛彈 恐重演冷戰式對抗

克里姆林宮今天警告，美國在德國部署飛彈可能使歐洲各國首都成為俄羅斯飛彈的目標，進而重演冷戰式的對抗。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）談到一個「自相矛盾的說法」，那就是「歐洲是我們飛彈的目標，我國是美國在歐洲的飛彈的目標」。

他接受俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯－1」（Russia-1）訪問時表示：「我們有足夠能力遏制這些飛彈，但這些國家的首都可能受害。」

培斯科夫也暗示，這樣的對抗可能讓整個歐洲受傷，就像冷戰以蘇聯解體而告終一樣。

他說：「歐洲正在分崩離析，歐洲還不是在最好的時刻。在不同的格局下，歷史的重演不可避免。」

白宮在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間宣布，2026年起將定期在德國部署包括戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈在內的長程武器作為嚇阻。

白宮表示：「行使這些先進能力，將展現美國對北約的承諾，及其對歐洲整合嚇阻的貢獻。」

俄羅斯國防部昨天表示，國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）與美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）通了電話，討論降低「情勢可能升級」的風險。