日本九州大雨新幹線區間停駛 當局籲24萬人避難

日本九州大範圍地區今天受梅雨鋒面滯留影響，一早就出現激烈降雨，除造成九州新幹線列車區間停駛，為因應可能發生的土石災害，兩地方政府已針對共逾24萬人發布「避難指示」。

日本朝日新聞報導，福岡管區氣象台上午7時47分宣布，長崎縣五島地方出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），九州地方北部及山口地方到下午也可能出現「線狀降水帶」，呼籲民眾嚴防土石災害、淹水及河川暴漲等災情。

JR九州公司表示，九州新幹線熊本站到鹿兒島中央站間因大雨雙向停駛；長崎線的鳥栖站到長崎站間，及佐世保線江北站到佐世保站間列車也停駛。

目前行經佐賀縣與福岡縣境內的國道385號已暫停通行等，大雨持續對各地帶來影響。

長崎縣五島市上大津地區，到今天上午7時42分止的時雨量高達85.5毫米，改寫當地7月觀測史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，由於五島市被觀測到激烈降雨及出現線狀降水帶，日本氣象廳已對當地發布「顯著大雨相關情報」。

長崎縣佐世保市政府認為可能發生土石災害，今天中午針對市內10萬1691個家戶共22萬9229人，發布警戒等級次高的避難指示，呼籲所有人離開危險場所前往避難。

同樣為因應可能出現的土石災害，鹿兒島縣阿久根市政府，今天中午也針對全市9735個家戶共1萬8538人，發布警戒等級次高的避難指示，呼籲所有人離開危險場所前往避難。