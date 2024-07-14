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太平洋島國峰會7月16日登場 強化安保等7大領域合作

中央社／ 東京14日綜合外電報導

本屆「太平洋島國峰會」（PALM）預訂7月16日到18日在日本東京舉行，已知屆時峰會要通過的共同行動計畫草案內容，包括將在安全保障等7大領域強化合作。

日本讀賣新聞報導，日本政府希望透過這次峰會，更進一步深化參與美國與中國對立最前線的南太地區。

廣泛分布在南太平洋的島國，位處連接亞洲與美洲大陸海上交通線的戰略重要地點，美中正在此展開霸權競爭，日本也希望強化跟南太島國間信賴關係來對抗中國。

太平洋島國峰會從1997年起每3年舉行一次，今年邁入第10屆。本屆峰會除了帛琉等16個島國或地區領袖等人與會，澳洲及紐西蘭也派部長級官員與會，日本首相岸田文雄擔任峰會共同主席。

根據讀賣新聞掌握到的共同行動計畫草案內容，峰會將倡議「始終在尊重地區整體性同時，為共同目標相互合作」，而7大重點領域包括「和平與安全保障」、「政治領導力與地區主義」、「以人為中心的發展」、「資源與經濟發展」、「氣候變遷與災害」、「海洋與環境」，及「技術與聯結性」。

在和平與安保領域，共同行動計畫草案載明「透過自衛隊航機及艦艇靠港，致力強化防衛交流與共同訓練」。

中國2022年跟索羅門群島簽署安保協定等，顯現出想把南太平洋地區作為軍事據點的意圖，日本海上自衛隊藉由增加靠港頻率，有意提高在南太地區存在感。

日本希望藉由無償提供裝備品給共享價值觀國家的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），推動提供警備艇等來強化南太島國海上保安當局的能力。

在氣候變遷部分，南太島國將共享「最受海平面上升及氣候與災害風險影響」的危機感，並載明「在國際討論有關降低災害風險的場合進行合作」。

日本 自衛隊 風險

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