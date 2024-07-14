尼日監獄暴動3死 數十人逃逸捕回多數囚犯

新冠疫情揮之不去，近期一項新研究更揭露它帶來的另一種後患。曾經確診過的你，是否在這兩三年出現腸道問題、甚至小中風等疾病？研究指出，或許你覺得這些新病與得過新冠無關，但兩者其實存在聯繫。這種情況與「長新冠」（Long Covid）不同，強調的是罹患別種病的風險增加，特別是對於腸道、腦與肺部。該研究或許也再度提醒我們，任何時候都不應小看染疫這件事。

2024-07-14 09:00