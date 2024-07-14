尼日監獄暴動3死 數十人逃逸捕回多數囚犯
尼日軍方今天表示，首都尼阿美（Niamey）附近的克圖卡勒（Koutoukale）監獄發生暴動，有「數十名」囚犯趁勢逃脫，其中3人死亡，多數被逮捕回來。
克圖卡勒監獄11日發生暴動與越獄事件，這座監獄關押許多聖戰叛亂分子。聖戰團體多年來一直滋擾這個西非國家。
軍方聲明指出，監獄發生暴動時，「有數十名囚犯趁機逃跑」。
聲明中寫道：「由於迅速有效因應處理…很多逃犯都被逮捕回來。」但聲明未提供細節。
聲明又說，有3名「武裝恐怖分子」被擊斃。當局正在尼日河（Niger River）周邊人口稠密地區進行搜索，「尋找其餘逃犯」。
在囚犯越獄後，當局下令實施宵禁，但未具體說明在逃人數。
克圖卡勒監獄位於蒂拉貝里地區（Tillaberi），這是尼日、馬利和布吉納法索邊境上一片廣闊且不穩定的地區，當地易受到伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（Al-Qaeda）相關叛亂分子的襲擊。
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