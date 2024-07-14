快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

尼日監獄暴動3死 數十人逃逸捕回多數囚犯

中央社／ 尼阿美13日綜合外電報導

尼日軍方今天表示，首都尼阿美（Niamey）附近的克圖卡勒（Koutoukale）監獄發生暴動，有「數十名」囚犯趁勢逃脫，其中3人死亡，多數被逮捕回來。

克圖卡勒監獄11日發生暴動與越獄事件，這座監獄關押許多聖戰叛亂分子。聖戰團體多年來一直滋擾這個西非國家。

軍方聲明指出，監獄發生暴動時，「有數十名囚犯趁機逃跑」。

聲明中寫道：「由於迅速有效因應處理…很多逃犯都被逮捕回來。」但聲明未提供細節。

聲明又說，有3名「武裝恐怖分子」被擊斃。當局正在尼日河（Niger River）周邊人口稠密地區進行搜索，「尋找其餘逃犯」。

在囚犯越獄後，當局下令實施宵禁，但未具體說明在逃人數。

克圖卡勒監獄位於蒂拉貝里地區（Tillaberi），這是尼日、馬利和布吉納法索邊境上一片廣闊且不穩定的地區，當地易受到伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（Al-Qaeda）相關叛亂分子的襲擊。

伊斯蘭國 尼日 監獄

延伸閱讀

英國監獄爆滿 被迫「推遲入監，提前釋囚」

謝金燕火辣身材全露 網暴動「全台最正的妹」

生人勿近！上海神祕監獄提籃橋123年歷史 4000囚室曾擠8000人

有片多圖／金秀賢來了！現身桃園機場「猛飯撒」 800粉絲暴動

相關新聞

突襲以色列導致加薩被戰火摧毀 巴人對哈瑪斯不滿升高

以哈戰爭讓加薩走廊遭到毀滅性破壞，在街頭和網路上，當地巴勒斯坦人批評哈瑪斯組織的聲音正在升高，愈來愈多人認為，哈瑪斯不該挑起衝突。 在網路流傳的一段影像裡，一名男子表情痛苦，臉上血跡斑斑，「我有博士學位，我擁有美好的人生，但我們有個下流的（哈瑪斯）領導階層。他們習慣我們流血，願真主詛咒他們！他們是人渣」。

打造烏托邦新市鎮未盡責 金正恩解雇失職高官

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩解雇或降職一些工作不力的高級官員，因為他們對打造北部新市鎮的旗艦級計...

健康來得及／小中風、腸道問題要怪多年前新冠確診？研究揭新舊疾關聯

新冠疫情揮之不去，近期一項新研究更揭露它帶來的另一種後患。曾經確診過的你，是否在這兩三年出現腸道問題、甚至小中風等疾病？研究指出，或許你覺得這些新病與得過新冠無關，但兩者其實存在聯繫。這種情況與「長新冠」（Long Covid）不同，強調的是罹患別種病的風險增加，特別是對於腸道、腦與肺部。該研究或許也再度提醒我們，任何時候都不應小看染疫這件事。

影／拜登北約峰會出包！介紹他是「普亭總統」 澤倫斯基1句話化解

美國總統拜登在11日的北約峰會上，將烏克蘭總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」。澤倫斯基13日表示，他可以「忘記」拜登當時的失...

朝鮮譴責稱北約峰會《華盛頓宣言》「非法」

（德國之聲中文網）據朝鮮官媒朝中社（KCNA）本周六（7月13日）報道，朝鮮對北約峰會簽署的《華盛頓宣言》表示強烈譴責，該宣言指責平壤向俄羅斯出口武器。 朝鮮這個幾乎與世隔絕的國家在過去幾年裡

反分裂新規出台 美議員批陸：威脅區域和平

對中國大陸六月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中分裂國家最高可判死刑，相關犯罪可缺席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。