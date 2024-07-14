駐英處辦研討會 台灣專家談AI與生醫科技

駐英國代表處科技組與倫敦台灣生醫學會今天在倫敦合辦跨領域研討會，邀請多位專家探討人工智慧（AI）、生物醫學帶來的機會與挑戰。

這場「新興科技－－機會與挑戰」研討會邀請4位學者參與，包括研究社會科學的Isabelle Cockel、國立成功大學教授柯乃熒、生醫專家Yi-Fang Wang及AI專家Carlton Chu，分享在學術與產業界的經驗。

在研討會開幕式上，國家科學及技術委員會主任委員吳誠文透過影片致詞，說明台灣學者和產業專家在全球科技發展中的優勢，呼籲增加國際交流的機會。

駐英代表姚金祥致詞時提到政府的政策目標，表達將台灣打造成「人工智慧之島」的願景，將AI技術推廣至各產業，增進跨領域結合。他希望透過台英的產業合作，促進兩國間的交流。

Isabelle Cockel博士專注於社會科學研究，涵蓋性別、政治、國際關係與移民等領域。她在研討會中探討台灣形象與人工智慧的連結，指出在AI的潮流下，台灣的形象是如何形成與塑造的。

Cockel建議學者多投入對於台灣的研究，產出高品質的知識與資訊，讓台灣在國際上的形象除了是面對中國威脅下的受害者，還有展現不同面向的機會。

柯乃熒分享十年來在傳染病研究上的成果，並聚焦數位時代中科技的運用及性別平等所扮演的角色。

她強調醫療結合AI的重要性，她的團隊以往與聯發科、台積電合作，利用監測數據來判斷醫療優先順序。她與團隊曾站在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫前線，將穿戴裝置用於疫情的預測與介入。她指出研究與跨領域合作的重要性，感謝國科會的支持。

柯乃熒獲2024希斯克拉克講座榮譽，今年4月到英國進行學術訪問。她說，這趟訪英交流看見英國社會對於平等、多元性與包容（Equality, Diversity, andInclusion, EDI）的重視。雖然多元性是台灣在歷史背景下的優勢，但如何朝向更平等與包容的社會，仍有待進步的空間。

研討會下半場由Carlton Chu與Yi-fang Wang主講。Chu利用專業背景簡述AI的背後邏輯、實際應用案例和不同AI模型的優劣，提供人們在使用人工智慧時可參考的方針。

Yi-Fang Wang深耕生醫領域多年，在投入學術20多年後，轉至新創公司擔任生物資料師，研究重點包括NGS（次世代定序）與罕見疾病亨丁頓舞蹈症等。她鼓勵相關領域的學生在學習階段多接觸AI與自身專業的結合。

研討會最後邀請專家交換意見，並與台下與會者互動。Cockel說，這次除了分享研究經驗外，也從其他講者的內容中發現自己未曾思考過的面向。

總統賴清德就職後強調將台灣打造成人工智慧之島，加速AI創新應用。柯乃熒說，台灣在智慧照護的領域上相當進步，但還需增加國際交流，讓世界更多人了解台灣的優勢。