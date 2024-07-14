野火肆虐 加拿大東北部9000人被迫疏散

歐委會本周五（7月12日）表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法，其藍色認證標記可能會誤導欺騙用戶。這一裁決或許導致X平台支付巨額罰款，並調整運營方式。歐盟委員會根據《數字服務法》（DSA）做出了這個決定，指控是在歷時七個月的調查之後宣布的，新規要求大型在線平台和搜索引擎，在處理非法內容和公共安全風險方面採取更多措施。

2024-07-13 22:10