朝鮮譴責稱北約峰會《華盛頓宣言》「非法」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據朝鮮官媒朝中社（KCNA）本周六（7月13日）報道，朝鮮對北約峰會簽署的《華盛頓宣言》表示強烈譴責，該宣言指責平壤向俄羅斯出口武器。

朝鮮這個幾乎與世隔絕的國家在過去幾年裡不斷加強了其與俄羅斯的軍事關系。

據朝中社報道，朝鮮 “最強烈地譴責並拒絕接受”北約聯合聲明，並稱該聲明為“非法”。

朝中社援引朝鮮外務省發言人稱北約聲明“是在全球範圍內鼓吹煽動新冷戰和軍事對抗”，並稱當前形勢要求“新的力量和新的應對方式”

北約峰會《華盛頓宣言》說了什麼？

北約成員國本周在華盛頓發表的聯合聲明指責朝鮮通過“直接向莫斯科提供軍事支持”來“助長俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭”。

北約領導人還對中國向俄羅斯提供工業支持表達了“深切關注”。

盡管朝鮮和俄羅斯均一再否認對於前者向克裡姆林宮輸送武器和彈藥的指控，但就在今年六月，朝鮮最高領導人金正恩和俄羅斯總統普京簽署了一份規定“若一方受到攻擊，承諾互相提供軍援”的防衛互助協議。

韓國和美國也在北約峰會期間簽署了《美韓朝鮮半島核威懾與核行動指南》（The U.S.-ROK Guidelines for Nuclear Deterrence and Nuclear Operations on the Korean Peninsula），通過建立全面綜合的威懾系統，以應對來自朝鮮的核武和軍事威脅。

朝韓關系降至多年來最低點

韓朝關系降至幾十年來的最低點。韓國全面暫停旨在緩解半島緊張局勢的《9.19軍事協議》，並在邊境島嶼和非軍事區恢復了實彈演習，作為對朝鮮多次向其空飄“垃圾氣球”的回應。

朝鮮進行了多次短程和遠程彈道導彈試射，包括其宣稱可以攜帶超大型彈頭的導彈，以應對韓國、美國和日本在該地區舉行的聯合軍演。一些專家指出，俄羅斯使用的導彈與朝鮮試射的導彈相類似，進一步引起了對兩國加強軍事協作的懷疑。

（法新社、路透社）

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