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反分裂新規出台 美議員批陸：威脅區域和平

聯合報／ 國際中心／綜合報導

對中國大陸六月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中分裂國家最高可判死刑，相關犯罪可缺席審判，民主黨籍的貝拉及共和黨籍的巴爾等四位美國跨黨派聯邦眾議員，也是「國會台灣連線」共同主席十二日聲明，北京此舉對區域和平穩定構成重大威脅。

貝拉、巴爾、民主黨籍的康諾里和共和黨籍的狄亞士巴拉特還在該聲明提到，相關指引將對與中國的交流，產生嚴重的寒蟬效應，也代表破壞兩岸關係穩定的政策路線。台灣正面臨日益好戰又危險的中國，「國會台灣連線將持續和我們重要的民主夥伴台灣同在」。

這四位聯邦眾議員表明，將繼續反對北京進一步孤立或威脅台灣，以及恐嚇鄰國的企圖。國會台灣連線呼籲國際社會共同譴責北京的行為，並支持安全、自由與民主的台灣，還有加強維護印太和平穩定。

美國助理國務卿康達六月在國會聽證會指，北京事實上以令人不安的方式，推動中國法規的境外適用，這將對兩岸互動產生寒蟬效應。

中國大陸國台辦十一日提出分裂國家罪四項具體情形，稱懲治台獨司法文件僅針對極少數人。但在教育、文化、歷史及新聞傳播領域改變「台灣是中國一部分」也入罪。

北京 台獨

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