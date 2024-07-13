歐盟稱X違法 馬斯克曝光歐盟提供「秘密交易」且有平台已接受

（德國之聲中文網）歐委會本周五（7月12日）表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法，其藍色認證標記可能會誤導欺騙用戶。這一裁決或許導致X平台支付巨額罰款，並調整運營方式。歐盟委員會根據《數字服務法》（DSA）做出了這個決定，指控是在歷時七個月的調查之後宣布的，新規要求大型在線平台和搜索引擎，在處理非法內容和公共安全風險方面採取更多措施。

根據初步調查結果，X利用「黑暗模式」影響用戶的行為，調查也對廣告透明度和研究人員的數據訪問提出了擔憂。

X否認指控，馬斯克則威脅要提起訴訟。他在X上寫道：「我們期待在法庭上進行一場非常公開的戰鬥，讓歐洲人民知道真相。」

此前，馬斯克曾透露，歐委會曾向X提供一項非法的秘密交易，要求在不告知任何人的情況下，秘密審查言論，歐盟可免除對其的罰款。但該公司沒有接受，而其他未具名的平台則接受了這個建議。

歐盟工業政策主管布雷頓（Thierry Breton）發出回擊，他在X上回應「悉聽尊便，從來沒有，也永遠不會有任何『秘密交易』。和任何人都沒有。DSA為X（及任何大型平台）提供了承諾解決案件的可能性。」

自從收購推特之後，馬斯克對這個社群媒體平台進行了徹底的改革，名字變成X，推特標志性的小藍鳥也被一個「X」換掉。推特的「藍勾勾」曾是一項免費服務，不過馬斯克2022年推出付費認證計劃，讓帳號用戶付費來取得藍勾。歐盟委員會表示，X的這種認證行為不符合行業慣例，這使得用戶對所互動帳戶和內容真實性，能否做出自由和明智判斷的能力產生負面影響。

歐盟委員會還指責X平台未能遵守DSA有關廣告透明度的規則，未提供可搜索和可靠的廣告數據庫，以及未能向研究人員提供公共數據訪問權限。

根據《數字服務法》，該公司將有幾個月時間來回應這些指控，如果被認定違規，罰款可高達公司全球年度總營業額的6%。

歐委會也對字節跳動的TikTok、阿里巴巴的速賣通AliExpress，還有Meta平台發起行動，調查它們是否違反《數字服務法》。

(路透社等)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】