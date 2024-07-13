快訊

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨權力改組添變數

獨／當時沒通報！台中旺偉飛行俱樂部傳摔機釀2傷 運安會證實了

歐盟稱X違法 馬斯克曝光歐盟提供「秘密交易」且有平台已接受

德國之聲／ 德國之聲
歐委會12日表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法。 路透社
歐委會12日表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法。 路透社

（德國之聲中文網）歐委會本周五（7月12日）表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法，其藍色認證標記可能會誤導欺騙用戶。這一裁決或許導致X平台支付巨額罰款，並調整運營方式。歐盟委員會根據《數字服務法》（DSA）做出了這個決定，指控是在歷時七個月的調查之後宣布的，新規要求大型在線平台和搜索引擎，在處理非法內容和公共安全風險方面採取更多措施。

根據初步調查結果，X利用「黑暗模式」影響用戶的行為，調查也對廣告透明度和研究人員的數據訪問提出了擔憂。

X否認指控，馬斯克則威脅要提起訴訟。他在X上寫道：「我們期待在法庭上進行一場非常公開的戰鬥，讓歐洲人民知道真相。」

此前，馬斯克曾透露，歐委會曾向X提供一項非法的秘密交易，要求在不告知任何人的情況下，秘密審查言論，歐盟可免除對其的罰款。但該公司沒有接受，而其他未具名的平台則接受了這個建議。

歐盟工業政策主管布雷頓（Thierry Breton）發出回擊，他在X上回應「悉聽尊便，從來沒有，也永遠不會有任何『秘密交易』。和任何人都沒有。DSA為X（及任何大型平台）提供了承諾解決案件的可能性。」

自從收購推特之後，馬斯克對這個社群媒體平台進行了徹底的改革，名字變成X，推特標志性的小藍鳥也被一個「X」換掉。推特的「藍勾勾」曾是一項免費服務，不過馬斯克2022年推出付費認證計劃，讓帳號用戶付費來取得藍勾。歐盟委員會表示，X的這種認證行為不符合行業慣例，這使得用戶對所互動帳戶和內容真實性，能否做出自由和明智判斷的能力產生負面影響。

歐盟委員會還指責X平台未能遵守DSA有關廣告透明度的規則，未提供可搜索和可靠的廣告數據庫，以及未能向研究人員提供公共數據訪問權限。

根據《數字服務法》，該公司將有幾個月時間來回應這些指控，如果被認定違規，罰款可高達公司全球年度總營業額的6%。

歐委會也對字節跳動TikTok、阿里巴巴的速賣通AliExpress，還有Meta平台發起行動，調查它們是否違反《數字服務法》。

(路透社等)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

TikTok X 字節跳動 歐盟 社群媒體 美國 馬斯克

延伸閱讀

12寶爸馬斯克不滿足！遭爆想「捐精」發展火星人口

還是捐了！傳馬斯克已向川普低調捐款 「金額龐大」意影響大選結果

113分科物理／偏振實驗、星鏈入題！觀念題多過計算 他看不懂苦喊「只能通靈」

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

相關新聞

仍未擺脫病魔…凱特癌後第2次公開露面 將出席溫網男單決賽頒獎

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

北約峰會期間莫迪訪俄會普亭 美駐印大使：衝突時期沒有戰略自主

印度世界一體新聞台（WION）12日報導，美國駐印度大使賈西迪（Eric Garcetti）再度對新德里當局說教，稱衝突...

歐盟稱X違法 馬斯克曝光歐盟提供「秘密交易」且有平台已接受

歐委會本周五（7月12日）表示，美國億萬富翁馬斯克的社媒平台X違反了歐盟的網絡內容法，其藍色認證標記可能會誤導欺騙用戶。這一裁決或許導致X平台支付巨額罰款，並調整運營方式。歐盟委員會根據《數字服務法》（DSA）做出了這個決定，指控是在歷時七個月的調查之後宣布的，新規要求大型在線平台和搜索引擎，在處理非法內容和公共安全風險方面採取更多措施。

敵對情緒捲土重來 歐洲新一輪軍備競賽？美將在德部署遠程武器

自上世紀90年代以來，美國首次計劃在德國部署遠程武器。在7月10日結束的華盛頓北約峰會上達成了這一協議。德國總理蕭茲在華盛頓表示：「我們知道俄羅斯的軍備擴張速度驚人，其武器威脅已延伸至歐洲領土。」

菲國參院下令！逮捕疑與大陸犯罪集團往來華人女市長

菲律賓參議院已下令逮捕一位小鎮市長，因為這位華人女市長拒絕出席調查她涉嫌與大陸犯罪集團往來的聽證會。當前中菲兩國關係緊張...

近2.8萬孩童遭強迫出養國外 瓜地馬拉總統正式致歉

中美洲國家瓜地馬拉1990和2000年代有近2.8萬名孩童在價值數以億計美元的黑市中遭人帶往國外領養，瓜國總統今天正式為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。