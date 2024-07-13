敵對情緒捲土重來 歐洲新一輪軍備競賽？美將在德部署遠程武器

（德國之聲中文網）自上世紀90年代以來，美國首次計劃在德國部署遠程武器。在7月10日結束的華盛頓北約峰會上達成了這一協議。德國總理蕭茲在華盛頓表示：「我們知道俄羅斯的軍備擴張速度驚人，其武器威脅已延伸至歐洲領土。」

冷戰結束後，美國大幅削減了在歐洲的遠程武器部署，蘇聯及後來的俄羅斯亦是如此。當時人們感受到了和平，安全似乎也得到了保障。

然而，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，敵對情緒捲土重來。德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）在接受德意志廣播電台（Deutschlandfunk）採訪時表示，從軍事角度來看，他認為「實力上存在嚴重差距」。

射程問題

國計劃2026年在德國部署的武器中包括戰斧巡航導彈，該導彈已投入使用超過30年，最近一次實戰是對抗葉門胡塞叛軍。

與沿著拋物線軌道飛行的彈道導彈不同，戰斧巡航導彈采用低空飛行，令其難以被敵方雷達探測或攔截。同樣計劃在德國部署的、但仍在研發中的美國高超音速導彈，其射程則超過2750公里。

相比之下，德國現有的金牛座巡航導彈射程僅為500公里，且只能由飛機發射。而戰斧巡航導彈可以自地面或從艦船上發射，射程可達2500公里。作為比較：柏林到莫斯科的距離約為1600公里。

波羅的海濱的俄羅斯飛地加裡寧格勒離德國不到600公里。德國國防部長皮斯托裡烏斯認為，那裡也是俄羅斯可能構成最大威脅的地方。他對德廣聯表示：「我們認為俄羅斯在加裡寧格勒部署這些武器系統已經有一段時間了，這意味著德國和其他歐洲國家都在其射程範圍內。」

對出現軍備競賽的擔憂

德國政界對該部署計劃的反應不一。大體上，中間派政黨支持部署，而左翼和右翼均表示反對。蕭茲所在的中左翼社民黨（一個將自身定位為致力於和平的政黨）認為這一部署是必要的。聯合執政的綠黨和新自由主義的自民黨，以及最大的在野黨、中右翼基民盟/基社盟基本上也同意部署。

而極右翼政黨德國選項黨（AfD）、左翼黨以及從左翼黨分裂出來的、新成立的民粹主義政黨瓦根克內希特聯盟（BSW）表達了對出現新軍備競賽的擔憂。德國選項黨發言人克魯帕拉（Tino Chrupalla）表示：「部署武器將使德國成為被攻擊目標。蕭茲總理的做法不符合德國利益。

來自漢堡和平與安全政策研究所（Institute for Peace Research and Security Policy）的提斯（Tim Thies）表示：「我們確實是在走向新的軍備競賽。」但他補充道：「當然，也可以是兩種情況同時成立：即部署遠程武器是重要的北約戰略，但與此同時我們必須假設俄羅斯會做出回應。」

與冷戰時期北約「雙軌政策」的異同

此次武器部署計劃讓人聯想到冷戰期間北約的「雙軌政策」（NATO Dual-Track Decision）。1979年，西方陣營宣布在西歐部署中程核導彈和巡航導彈，以應對蘇聯的威脅。同時，北約也邀請蘇聯進行裁軍談判，並在幾年後達成了數項核裁軍條約。然而，北約的「雙軌政策」在當時的西德引起了極大分歧，並導致大規模抗議。當時新興的綠黨首當其衝抗議部署。德國現總理蕭茲，彼時作為一名年輕的民主社會主義者，也在抗議之列。

1983年，西德聯邦國防軍士兵甚至也加入了在首都波恩舉行的、反對部署美國中程核導彈和巡航導彈的大規模示威活動。

提斯指出：「最終達成了《中導條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）的簽署，數百枚美國導彈以及數量更多的蘇聯導彈被銷毀。」但他補充說：「能達成這一成果絕不能想當然地理解為是水到渠成，這其中，美國前總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫之間建立的良好而特殊的關係起到了重要作用。」

德國將研發自己的武器

目前計劃的武器部署顯然僅被視為一種臨時解決方案。國防部長皮斯托裡烏斯告訴德意志廣播電台：「這顯然與美國的期望有關（並且是合理的），即德國投資研發和採購此類遠程武器。」部署美國遠程導彈是為德國提供時間來開發自己的武器。

華盛頓北約峰會上，各國可能已經開始採取相關步驟和措施。來自德國、法國、義大利和波蘭的代表簽署了一份意向聲明，將開發射程超過500公里的陸基巡航導彈。

提斯認為如果川普在11月贏得美國總統大選，該部署計劃並不會被取消。恰恰相反：「目前討論的許多武器系統部署都是在川普任內啟動的。此外，根據皮斯托裡烏斯的說法，將會由德國支付部署費用。德國政府似乎已經在為未來川普當選總統後可能提出的任何要求開始進行預測和准備。」

如何結束軍備競賽

莫斯科對武器部署計劃的反應也在意料之中。據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄羅斯副外長裡亞布科夫（Sergey Ryabkov）表示，美國計劃在德國部署武器目的是損害俄羅斯安全，並稱這是北約和美國對俄羅斯「走向行動升級的一步」。

提斯預計，「俄羅斯將通過部署和進一步開發在必要情況下可以打擊到美國領土的核遠程系統，作為對美國在德部署武器系統的回應。」提斯表示，盡管這不一定是反對部署的理由，但他確實建議「我們應當思考，如何在未來有朝一日找到擺脫軍備競賽的辦法。」

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