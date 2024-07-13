聯合國：非洲沙赫爾地區組織犯罪猖獗 正蔓延西非沿海國家

聯合國官員警告，跟凱達組織（Al-Queda）和伊斯蘭國（IS）有關的暴力極端團體所涉及的恐怖與組織犯罪，是非洲沙赫爾地區的普遍威脅，同時正蔓延至西非沿海國家。

美聯社報導，聯合國西非及沙赫爾（Sahel）地區特別代表席馬歐（Leonardo Simao）今天表示，著重打擊恐怖主義對於制止沙赫爾地區猖獗的非法人口販運成效有限，而且相關行動需要更多警力。

根據聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）針對沙赫爾與西非地區發布的新版報告，光是2024年上半，死於恐怖攻擊的遇害者就有數以百計，其中多數是平民百姓。

報告還指出，布吉納法索、馬利、尼日和奈及利亞今年有多達2580萬人需要人道援助。

恐攻奪命的情事絕大多數發生在布吉納法索、馬利和尼日，這3個國家主政的軍政府今年3月宣布組成聯合維安部隊對付恐怖主義，不過這支聯合部隊尚未展開行動。

而且這3個國家與美國軍方漸行漸遠，並與俄羅斯結盟因應當前的安全挑戰。

席馬歐呼籲聯合國繼續力挺「阿克拉倡議」（AccraInitiative），這是一項涵蓋布吉納法索與周遭沿海國家的軍事平台，以遏止沙赫爾地區的極端主義擴散。