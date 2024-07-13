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仍未擺脫病魔…凱特癌後第2次公開露面 將出席溫網男單決賽頒獎

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國王儲威廉的妻子凱特2023年7月16日出席溫布頓網球錦標賽第14天的男單決賽。資料照片。美聯社
英國王儲威廉的妻子凱特2023年7月16日出席溫布頓網球錦標賽第14天的男單決賽。資料照片。美聯社

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

天空新聞台13日報導，這將是凱特自今年稍早宣布自己確診癌症以來，繼6月出席「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）後，第二次的公開露面。

自2016年起，凱特一直是全英草地網球和槌球俱樂部的贊助人。肯辛頓宮表示，凱特將出席14日的溫網男單決賽，並將獎盃頒給約克維奇或阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）其中一人。

在軍旗敬禮分列式露面之前，凱特就發出公開聲明表示，「期待今年夏天還能出席部分公開活動，但我也知道，自己還沒有完全擺脫病魔」。凱特當時寫到，「我正在學習如何當病人，尤其是在這麼多未知情況下，過好每一天，聆聽自己的身體，並允許自己花這麼多時間復原」。

肯辛頓宮同時指出，當凱特留在英國期間，威廉王子將飛往德國柏林，為出戰2024年歐國盃決賽的英格蘭隊助威。

王儲 確診 英國

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