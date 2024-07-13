中俄舉行聯合演習 俄羅斯2艘軍艦抵達廣東湛江港
俄羅斯國防部今天指出，兩艘俄國軍艦已經抵達大陸廣東省的湛江港，要參加中俄兩國舉行的「海上聯合－2024」聯合軍演。
法新社報導，自從2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，大陸與俄羅斯的關係就大幅強化。
俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram發文表示：「太平洋艦隊的一支艦艇編隊將參加『海上聯合－2024』聯合海軍演習。」貼文也發布2艘軍艦抵達大陸當地的影片。
俄羅斯國防部還提到，聯合演習第1階段將於7月15日至17日進行，會演練防空和反潛攻擊。
去年8月初，大陸和俄羅斯11艘軍艦組成的聯合艦隊靠近美國阿拉斯加州（Alaska）附近海域，當時美國派出數艘軍艦及偵察機回應中俄艦隊。
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