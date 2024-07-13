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菲國參院下令！逮捕疑與大陸犯罪集團往來華人女市長

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導
菲律賓參議院已下令逮捕一位小鎮市長，因為這位華人女市長拒絕出席調查她涉嫌與大陸犯罪集團往來的聽證會。圖／擷取自愛麗絲．郭（郭華萍）臉書
菲律賓參議院已下令逮捕一位小鎮市長，因為這位華人女市長拒絕出席調查她涉嫌與大陸犯罪集團往來的聽證會。圖／擷取自愛麗絲．郭（郭華萍）臉書

菲律賓參議院已下令逮捕一位小鎮市長，因為這位華人女市長拒絕出席調查她涉嫌與大陸犯罪集團往來的聽證會。當前中菲兩國關係緊張之際，此案引發菲律賓全國關注。

路透社報導，市長郭華萍聲稱壓力大而連續兩度未現身聽證會後，菲律賓參議院議長12日簽核逮捕令，由參議院糾儀長（sergeant-at-arms）執行。

參院對郭華萍的調查始於今年5月，此前菲國當局於今年3月間突襲一座賭場，所在地位於由她主政的丹轆省（Tarlac）僻靜農業小鎮班班市（Bamban），並由這座闢建於郭華萍握有持份土地的賭場查獲當局所聲稱的詐騙犯罪。

她的律師大衛（Stephen David）今天表示，市長受到「大規模的網路霸凌」因此「身心失調」，以致未能出席參院聽證。

大衛說：「希望當她的狀態好轉時，我們能在聽證會上再次見到她。」

領銜調查此案的菲律賓參議員洪迪薇（RisaHontiveros）今天則說，針對郭華萍的逮捕令，正是要讓她「對我們法律負責」的起手式。

菲國參院也已下令，逮捕若干未現身聽證會的郭華萍家族成員。

郭華萍疑似涉案，揭露菲律賓境內主要由大陸在背後撐腰的線上賭博業所涉及的不法犯罪，引發菲律賓全國關注。稍早，菲國參議員質疑她是否在菲國出生，並揣測她是大陸安插到菲律賓政壇的「資產」，不過郭華萍否認上述指控。

中共 共諜 菲律賓 議員

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