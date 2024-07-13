近2.8萬孩童遭強迫出養國外 瓜地馬拉總統正式致歉

中美洲國家瓜地馬拉1990和2000年代有近2.8萬名孩童在價值數以億計美元的黑市中遭人帶往國外領養，瓜國總統今天正式為此致歉，並親自向其中一個受害家庭道歉。

法新社報導，托巴（Osmin Tobar）和他的弟弟J.R.1997年在首都瓜地馬拉市一個貧窮地區被官員帶走時，兩人分別才7歲和2歲，表面上的理由是因為兩兄弟遭到棄養。

托巴被美國匹茲堡（Pittsburgh）一個家庭收養，弟弟J.R.的命運類似，然而迄今已下落不明。

瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）今天在瓜地馬拉市一場活動上表示：「我謹代表國家…向事件受害者公開致歉。」

他補充表示，事件的發生，國家「責無旁貸」。

托巴對國家遲來的道歉表示歡迎，他說這「承認了過去的錯誤，並表明對正義和廉正的承諾」。

現年34歲的托巴還說：「這個道歉不僅是象徵性的，它還承認了受影響的人們所承受的痛苦，將替療傷和改進鋪路。」

如今已有妻兒的托巴表示，喪失認同感曾讓他一度沉迷於毒品和酒精。

他表示，之所以分享自身的故事，「是為了喚醒外界對於人口販運黑暗面的意識，催生聚焦於維護家庭的法律，並為那些在暗處的倖存者提供希望」。

托巴的母親拉米雷斯（Flor Ramirez）表示，骨肉分離讓她傷痛欲絕。

她說：「作為父母，我們深受折磨，但最痛苦的是我們的孩子，因為他們被帶到一個陌生的地方，和陌生的家庭生活在一起。」

現居瓜地馬拉的托巴，已經成為近2.8萬名類似受害孩童的代言人。

根據人權團體說法，瓜地馬拉2007年終結這項慣常做法之前，每年約有5000名孩童被送養，大多數收養者是支付約5萬美元（約新台幣163萬）的美國夫妻。

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