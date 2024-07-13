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貫徹汰除化石燃料 歐盟擬COP29施壓各國履諾

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導
歐盟。 美聯社
歐盟。 美聯社

根據路透社見到的一份談判立場草案顯示，歐盟將在今年COP29氣候峰會向其他國家施壓，敦促他們履行汰除化石燃料的轉型承諾。

路透社報導，氣候融資將是今年11月在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）重要焦點，像擁有27成員國的歐盟這類大型經濟體，將面臨需承諾投入更多資金、幫助較貧窮國家應對氣候變遷的壓力。

雖然在10月定稿前，文本內容可能還會有所更動，但據路透社見到的草案顯示，歐盟希望在COP29達成一項新的全球氣候融資協議。

草案顯示，歐盟也將提出其他要求，包括要各國加大減排力度，落實去年在杜拜COP28會議達成「汰除化石燃料」的轉型承諾。

草案指出，所有國家都應制定新的國家氣候承諾，以符合「巴黎協定的氣候目標和在杜拜所達成能源轉型標的，尤其是脫離化石燃料，同時在2030年底前將再生能源裝置容量增加2倍，並使能源效率增加1倍」。

各國須趕在2025年初的最後期限前，向聯合國（UN）遞交新國家氣候承諾。

上月舉行的COP29會前會（SB60）在各國如何履行揚棄化石燃料轉型的議題上進展不大，歐洲國家和易受氣候氣候影響脆弱島國指出，石油和天然氣主要生產國阻斷相關討論的嘗試。

歐盟目前是世界上最大的氣候融資捐助者，且已表示將繼續提供支持。但歐盟也認為，在提供更多資金之餘，其他國家應該採取更有力行動，減少導致氣變遷的二氧化碳排放。

文件顯示，歐盟還將在COP29上呼籲像中國等其他主要經濟體為聯合國氣候融資目標做出貢獻。

化石 歐盟 聯合國

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