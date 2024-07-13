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奈及利亞校舍倒塌至少21死 學生考試遇劫受困瓦礫下哭喊

中央社／ 奈及利亞荷斯12日綜合外電報導
奈及利亞中部一所學校今天發生致命意外，兩層樓高的校舍突然倒塌，造成至少21人喪命，多數是學生，當時他們正在考試。 歐新社
奈及利亞中部一所學校今天發生致命意外，兩層樓高的校舍突然倒塌，造成至少21人喪命，多數是學生，當時他們正在考試。 歐新社

紅十字會（Red Cross）和目擊者說，奈及利亞中部一所學校今天發生致命意外，兩層樓高的校舍突然倒塌，造成至少21人喪命，多數是學生，當時他們正在考試。

根據在場的法新社記者說法，高原州（PlateauState）荷斯市（Jos）北區兩層樓高的聖徒學院（SaintAcademy）倒塌，受困學生在瓦礫下哭喊求助，心急如焚的家長忙著尋找自己的孩子。

救援人員試圖用重機具搶救受困的受害者，現場影像顯示，群眾聚集在一棟倒塌的水泥建築旁，周圍滿是瓦礫。

紅十字會發言人馬嘎吉（Nuruddeen HussainMagaji）告訴法新社：「有21人死亡，另有69人受傷，全都送往不同醫院。」

法新社記者稍早在荷斯市兩間醫院太平間看到16具遺體，都穿著學校制服。

躺在病床上的15歲受傷學生伊布拉欣（WulliyaIbrahim）說：「我進入教室不到5分鐘，聽到一個聲響，接著我就在這裡了…班上很多人，我們正在考試。」

目前還不知道校舍倒塌原因，但居民說，先前當地下了3天大雨。

奈及利亞約有2.2億人口，是非洲人口最多的國家，由於建築標準未嚴格落實、輕忽大意和材料品質欠佳，建築事故頻頻發生。

奈及利亞 建築 教室 紅十字會 非洲

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