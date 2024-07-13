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館藏畫作疑贗品 日本兩美術館調查中

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本德島縣立近代美術館與高知縣立美術館，接連傳出館藏畫作疑為贗品，已取消原定展覽活動並展開調查。據研判，疑為贗品的兩件作品可能都是同一名德國偽畫家所繪。

日本產經新聞報導，德島縣立近代美術館7月12日宣布，1999年以6720萬日圓購買的畫作疑為贗品，目前已取消原訂7月27日開始的展覽並進行調查。

德島縣立近代美術館表示，疑為贗品的畫作是由法國畫家所繪的「騎自行車」。今年6月，從國外報導得知德國偽畫家沃夫岡．貝特萊奇（WolfgangBeltracchi）的作品中也有這幅畫作。

「騎自行車」今年3月起出借到京都市京瓷美術館展出，但在6月已取消展覽。

不僅如此，今天又傳出高知縣立美術館館藏德國畫家所繪「少女與天鵝」，也被懷疑是贗品。

這幅畫作是館方1996年以1800萬日圓從名古屋市畫廊購入，但目前被認為很可能也是沃夫岡．貝特萊奇所繪贗品。目前館方正在調查，預料結果會在秋天時出爐。

每日新聞報導，德島縣立近代美術館在調查館藏畫作是否為贗品時，發現2020年向高知縣立美術館借展的「少女與天鵝」，同樣列名沃夫岡．貝特萊奇的「作品」清單，所以今年6月中旬時通知高知縣立美術館此事。

高知縣立美術館將再次詢問畫商該畫作來源，並委請專家針對畫作所使用顏料進行科學調查。美術館學藝課長奧野克仁說，「現階段我們認為存在強烈的贗品疑慮」。

德國 畫作 美術館

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