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厄瓜多總統候選人遭槍殺 5被告最重判入獄逾34年

中央社／ 基多12日綜合外電報導
厄瓜多總統候選人之一的比亞維森西奧去年遇刺身亡。美聯社資料照
厄瓜多總統候選人之一的比亞維森西奧去年遇刺身亡。美聯社資料照

2023年8月，厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）在大選前遭暗殺身亡，5名被告今天被判處坐牢12年到34年8個月的重刑。

法新社報導，根據法院宣讀的判決，31歲主嫌安古洛（Carlos Angulo）據稱是幫派分子，因在獄中策劃並下令槍殺比亞維森西奧，「被判處34年8個月有期徒刑」。

另一名被告卡斯蒂約（Laura Castillo）因向哥倫比亞籍殺手提供武器、金錢、車輛和摩托車，被判處相同刑罰。

比亞維森西奧2023年8月9日在首都基多（Quito）結束一場造勢大會時遭槍擊身亡，當時距離首輪投票僅有數天時間。

比亞維森西奧曾是調查記者，矢言打擊政治腐敗和販毒活動。

事發數小時後，有6名哥倫比亞籍男子被捕，但兩個月後全數在獄中被殺害。

後來另有7名犯嫌被捕，其中1人死亡、1人獲釋，其餘5人受審。

除了安古洛和卡斯蒂約之外，共犯拉米雷斯（ErickRamirez）、佛羅雷斯（Victor Flores）和欽博（Alexandra Chimbo）被判處12年徒刑。

犯嫌中有部分人被指控與幫派Los Lobos有關，這是厄瓜多主要幫派之一，為控制毒品買賣不惜大動干戈。毒品交易導致近年厄瓜多暴力事件激增。

在審判期間，一名證人指出，由於比亞維森西奧矢言打擊幫派和腐敗，有人出價20萬美元要買他項上人頭。

這名證人還指控，犯嫌效力於與前總統柯利亞（Rafael Correa）政府有關的一些人。

柯利亞於2020年因貪污被定罪後流亡海外，目前居住比利時，他否認與暗殺事件有任何關聯。

厄瓜多 幫派 毒品

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