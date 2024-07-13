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不投他都難？委內瑞拉大選 總統馬杜洛出現在選票上13次

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
委內瑞拉28日將舉行總統大選，現任總統馬杜洛力爭第三個任期。選民將會發現，馬杜洛在選票上的存在感大到不容忽視，因為他的尊容出現在上面多達13次。美聯社／委內瑞拉選委會
委內瑞拉28日將舉行總統大選，現任總統馬杜洛力爭第三個任期。選民將會發現，馬杜洛在選票上的存在感大到不容忽視，因為他的尊容出現在上面多達13次。美聯社／委內瑞拉選委會

南美國家委內瑞拉28日將舉行總統大選，現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）力爭第三個六年任期。選民將會發現，馬杜洛在選票上的存在感大到不容忽視，因為他的尊容出現在上面多達13次，硬是碾壓其他候選人。

美聯社報導，馬杜洛的大頭照將選票四排中的第一排全占走。其他候選人的照片也出現不只一次，但配置上七零八落；當中包括委國前外交官岡薩雷茲（Edmundo González Urrutia），他被視為唯一有機會阻止馬杜洛再度連任的人選。

委內瑞拉選制允許候選人的照片出現在選票上，次數與支持他們的政黨數量相同。今年選票上有38張照片，每張照片下面都有候選人的姓名和政黨。

委內瑞拉在國內採電子選票，海外投票使用紙本。經驗豐富的選民已習慣在觸控式螢幕上看到許多候選人。但對一些選民來說，這麼多照片可能會讓他們感到困惑。

38歲的上班族格瓦拉（Sonia Guevara）說：「看到馬杜洛多次出現在選票上，讓我感到頭昏，但我知道危險在於那些不代表我們的候選人。」她指的是一些被認為與政府關係密切的反對黨候選人。

總部設在華府、關注美洲人權問題的非政府組織WOLA委內瑞拉專案主任迪布（Laura Dib）說，即使候選人的臉在選票上重複出現很常見，但出現13次讓馬杜洛「視覺上最容易辨識」。

委國這次選舉的合格選民估計約為1700萬人。另有400萬居住海外的委內瑞拉人登記投票，但只有約6.9萬人符合政府規定的海外投票要求。政府規定的登記條件花錢又費時，加上缺乏資訊以及必須提供現居國合法居住的證明，導致許多移民無法登記投票。

委內瑞拉目前確切人口不明，最近一次人口普查在2011年進行。當時統計人口有2720萬，但自過去十年該國發生政治、經濟與社會危機以來，已有770多萬人出逃。

關注美洲人權問題的非政府組織WOLA委內瑞拉專案主任迪布說，即使候選人的臉在選票上重複出現很常見，但出現13次讓馬杜洛「視覺上最容易辨識」。美聯社
關注美洲人權問題的非政府組織WOLA委內瑞拉專案主任迪布說，即使候選人的臉在選票上重複出現很常見，但出現13次讓馬杜洛「視覺上最容易辨識」。美聯社

委內瑞拉 馬杜洛

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