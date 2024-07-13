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日本江之島入夜後噪音擾民 警方睽違28年再封橋

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本關東地方知名觀光景點「江之島」上居民，正受入夜後汽機車等噪音所困擾，當地警方已決定從今天開始，時隔28年再度針對江之島聯外道路的江之島大橋實施夜間封橋。

日本放送協會（NHK）報導，當地警方過去因應「暴走族」擾民，曾在1989年到1996年間實施江之島大橋夜間封橋，這次是時隔28年再度封橋。

江之島位於神奈川縣藤澤市，目前有約300人定居島上，是海內外遊客熱門觀光景點，江之島大橋是主要聯外道路，由於入夜後一直到清晨過橋入島的汽機車絡繹不絕，不斷有居民向有關單位陳情「被引擎聲吵到無法入睡」。

警方表示，「為維護島內安寧與安全」，將從今天起採取夜間封閉江之島大橋措施。夜間封橋從每晚10時到隔天清晨5時止，居民等人若有必要在封橋期間出入，將由警方發放通行證。

定居江之島並在島上經營紀念品店的堀江茂雄對此表示，有時會被入夜後汽機車引擎噪音及大聲喧鬧聲音等吵到無法入眠，希望這次的對策能多少減輕噪音問題。

噪音 日本 觀光景點

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