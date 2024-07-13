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日本COVID-19疫情緩步升溫 官方籲做好防疫

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數正緩步增加，內閣官房長官林芳正昨天表示，「夏天可能發生一定程度的感染擴大」，呼籲民眾盡可能做好防疫對策。

日本朝日電視台報導，林芳正表示，政府除了針對所有民眾持續宣導咳嗽禮儀及消毒手指等防疫對策外，也將在持續關注疫情動向同時，努力採取適當防疫對策。

廣島縣從7月1日起的一週內，每處醫療機構平均感染人數為6.1人，從5月以來持續緩步增加。

廣島縣政府希望藉由呼籲民眾留意疫情來減輕對醫療量能造成的負擔，7月11日已獨自發布COVID-19疫情「注意報」。

儘管林芳正表示「目前未發生醫療緊迫等問題」，但也表達將關注疫情發展。

林芳正說，由於全日本染疫人數也出現緩步增加傾向，根據過去的狀況來看，夏天可能發生一定程度的感染擴大，呼籲民眾盡可能做好防疫對策。

日本 林芳正 疫情

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