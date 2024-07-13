2016年來首次！SpaceX獵鷹9號火箭罕故障毀20顆衛星 遭下令停飛

美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭11日在太空中罕見發生故障，危及其搭載的20顆「星鏈」（Starlink）衛星，是7年多來首次任務失敗，12日遭美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛。

路透報導，獵鷹9號火箭11日晚間從加州范登堡太空基地升空約1小時後，火箭第二級引擎出現問題，未能重新點火，導致其搭載的20顆「星鏈」衛星被送入了比原定計畫還低的錯誤軌道。

SpaceX於12日在社群平台X上發文稱，這些衛星仍在部署中，但進入錯誤軌道，「迄今為止已經與5顆衛星取得聯繫」，「正試圖使用離子推進器讓它們提升軌道」。並指這些衛星不會對公眾構成威脅。

SpaceX表示，在SpaceX調查故障原因、修復火箭並獲得FAA批准之前，獵鷹9號火箭將停飛。過程恐耗時數周或數個月時間，具體將取決於問題的複雜性和SpaceX的解決計畫。

對此，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示，已經以最大功率點燃衛星的推進器，「衛星推進器需要以快於大氣阻力的速度提升軌道，否則就會燒毀」。

他表示，「在太空中重新點燃引擎的嘗試導致引擎RUD，目前原因不明。」「RUD」是快速非計畫解體（Rapid Unscheduled Disassembly）的行業術語縮寫，通常代表爆炸。

他還說，SpaceX正在更新「星鏈」衛星的軟體，以迫使其機載推進器比平常更猛烈地點火，從而避免重返大氣層時發生燃燒。

這次引擎點火失敗，發生在「獵鷹9號」的第354次任務中，是自2016年以來的首次失敗。

自2018年以來，SpaceX已向太空發射約7000顆不同設計的「星鏈」衛星，用於全球寬頻網路。業內分析師估計，此次被搭載的20顆衛星總價值至少1000萬美元。