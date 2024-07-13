華府擬在德部署長程飛彈 美俄防長討論降低風險升級
俄羅斯國防部今天指出，國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，兩人討論如何降低「可能升級」的風險。
法新社報導，這通電話由莫斯科發起，因華府計劃在德國部署長程飛彈引發兩國關係緊張，克里姆林宮警告，這項決定恐導致重返冷戰式的對峙局面。
俄羅斯國防部發布聲明指出，雙方「討論了如何避免安全威脅，以及降低可能升級的風險」。
儘管烏克蘭衝突局勢緊張，美俄有時仍進行通話，包括6月底莫斯科譴責華府提供武器給烏克蘭。
白宮日前在北大西洋公約組織（NATO）宣布，為達威懾之效，美國將在德國部署「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈等長程武器。
克里姆林宮批評此舉，指華府朝向新「冷戰」邁進，並直接參與烏克蘭衝突。
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