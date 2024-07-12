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俄下令逮捕納瓦尼遺孀 打入恐怖分子黑名單

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯當局繼先前下令逮捕已故反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅後，又將她打入「恐怖分子」和「極端分子」黑名單。 美聯社
俄羅斯當局繼先前下令逮捕已故反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅後，又將她打入「恐怖分子」和「極端分子」黑名單。 美聯社

俄羅斯當局繼2天前下令逮捕已故反對派領袖納瓦尼遺孀尤莉雅後，今天將她打入「恐怖分子」和「極端分子」黑名單

法新社報導，俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）的線上黑名單今天出現尤莉雅（Yulia Navalnaya）的個人資料。聯邦金融監督局成立的目的在打擊莫斯科當局視為「恐怖分子」或「極端分子」的人或組織的財務資金狀況。

莫斯科法院9日已經以涉嫌參與極端主義團體的指控，下令逮捕現居海外的尤莉雅。

47歲的尤莉雅在丈夫納瓦尼（Alexei Navalny）死後誓言繼承他的遺志。納瓦尼是普亭（Vladimir Putin）主要的政治對手，今年2月死於北極圈的監獄，原因不明。

對於被打入恐怖分子黑名單，她在社群平台X上諷刺發文說：「哦，天啊！我一個小時沒看手機，這一小時我就變成恐怖分子了。」

她又說：「他先是殺了丈夫，又把妻子貼上恐怖分子標籤，典型的普亭。」

尤莉雅的新聞秘書亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群平台上表示：「如果他們大驚小怪，那尤莉雅所做的都是對的。」

一如大多數的俄羅斯反對派人士，尤莉雅流亡海外，一旦入境俄羅斯就會被捕。

俄羅斯 恐怖分子 黑名單

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