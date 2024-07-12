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印度宣布「憲法謀殺日」 警惕獨裁黑歷史

中央社／ 新德里12日專電

印度政府今天宣布，每年的6月25日為「憲法謀殺日」，警惕獨裁黑歷史。49年前的這一天，時任總理英蒂拉．甘地宣布「緊急狀態」，取消選舉並限制公民自由，實施期間估計逮捕10多萬名反對人士。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）今天在社群平台X貼出政府公報，宣布每年的6月25日為「憲法謀殺日」（Samvidhaan Hatya Diwas）。

夏哈在貼文中說，1975年6月25日，時任總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）展露出獨裁真面目，對全國實施緊急狀態以扼殺民主靈魂，數以10萬計無過之人被關進監獄，媒體也被噤聲。

貼文寫道：「印度政府決定訂每年6月25日為『憲法謀殺日』，紀念在1975年緊急狀態期間，所有遭受不人道苦難者所做出的巨大貢獻。」

他補充，這是總理莫迪（Narendra Modi）的決定，以緬懷民主鬥士在這段壓迫期間致力恢復民主的精神，並且避免像「國大黨（Congress）這類獨裁勢力」重演歷史。

在今年6月24日，莫迪本人曾形容緊急狀態統治為印度民主史上的「黑點」（black spot）。

1975年6月25日，國大黨籍的英蒂拉．甘地以國家面臨「內部動蕩」為由，宣布了「緊急狀態」統治，直到1977年3月21日才解除。

這21個月期間，印度政府停止憲政程序與國會運作，根據印度媒體的報導，介於10萬至14萬名反對派領袖、異議人士以及媒體記者被逮捕，其中許多是遭到「預防性逮捕」。

在不久前結束的印度大選期間，在野陣營領袖之一、英蒂拉．甘地之孫拉胡爾．甘地（RahulGandhi），主打執政的「印度人民黨」（BJP）毀憲獨裁，號召民眾摒棄BJP以捍衛印度憲法。

印度史上宣布過3次緊急狀態，分別是1962年（印中戰爭）、1971年（印巴戰爭）以及1975年（內部動蕩）。

有觀察人士認為，印度政府今天頒布「憲法謀殺日」，旨在反制以國大黨為首的在野陣營，在大選期間針對BJP的毀憲敘事。

印度 大選 戰爭

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