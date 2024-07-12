聯合國：2023年空氣中塵埃量略減 不當環境管理將助長沙塵暴

聯合國今天公布，2023年空氣中的塵埃量略減，同時警告不當的環境管理將助長沙塵暴。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WorldMeteorological Organization, WMO）呼籲提高警覺因應氣候變遷，因越乾燥地表將導致更多粉塵隨風揚起。

WMO發布報告指出，每年約有20億噸粉塵進入大氣層，使天空變得昏暗，並損及數千公里外區域的空氣品質，並影響經濟、生態系統、天氣和氣候。

WMO表示，包括在北非、阿拉伯半島、伊朗高原、印度北部、澳洲中部和中國西北部等地因粉塵排放減少，2023年地面塵埃濃度平均略低於2022年。

不過在中亞西部、中國中部和北部，以及蒙古南部等地，粉塵平均濃度偏高。

據WMO公布的年度「空中塵埃公報」（AirborneDust Bulletin），2023年最嚴重的沙塵暴發生在3月，席捲了蒙古，影響範圍超過400萬平方公里（150萬平方英里），包括鄰近的中國省分。

公報指出：「這導致空氣品質大幅衰退，若干地區空氣中含PM10（直徑小於10微米的懸浮顆粒）的濃度超過每立方公尺9000微克。」

公報說：「北京市部分地區的能見度降至不及500公尺，造成交通嚴重中斷、影響日常生活，凸顯有效示警系統的必要性。」

地面塵埃濃度在非洲中部內陸國家查德共和國（Republic of Chad）部分地區達到最高，平均每立方公尺達800至1100微克。