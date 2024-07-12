秘魯南部海岸規模5.7地震 無海嘯威脅

本周四（7月11日）奧班從華盛頓飛往佛羅里達，前往海湖莊園與川普舉行會面。為此，他缺席了北約峰會閉幕式，由匈牙利外長代為出席。在與川普會面後，奧班在X平台（原推特）上發了一張兩人的合照，並配發文字稱，「我們討論了實現和平的途徑。今天的好消息是，他會解決問題！」

2024-07-12 20:57