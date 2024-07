秘魯南部海岸規模5.7地震 無海嘯威脅

德國地球科學研究中心(GFZ)表示,秘魯南部海岸附近今天發生規模5.7地震,震源深度10公里。

路透社報導,根據秘魯地球物理研究所(Geophysical Institute of Peru)測報,這起地震規模6.0,震央在南部阿雷基帕大區(Arequipa)海岸附近。

秘魯海軍水文與航海局(Directorate of Hydrographyand Navigation of the Peruvian Navy)確認,這起地震並未為沿岸地區帶來海嘯威脅。

秘魯與厄瓜多兩國皆位處太平洋火環帶(PacificRing of Fire),這是太平洋周圍的一個廣闊區域,因板塊相互碰撞導致地震頻繁而廣為人知。