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駐日美軍涉性侵少女案首度開庭 被告否認指控

中央社／ 東京12日綜合外電報導

1名沖繩駐日美軍因為涉嫌誘拐與性侵未滿16歲少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴。那霸地院今天首度就此案開庭，被告在法庭上全面否認起訴內容。

這名25歲被告名為華盛頓（BrennonWashington），是沖繩美軍嘉手納基地的空軍士兵。

「每日新聞」報導，根據起訴書，被告2023年12月24日在沖繩本島中部的公園詢問1名少女「天氣很冷，要不要到車內聊聊？」等，隨後載著這名少女到基地外的家中，並在知道對方未滿16歲狀況下觸摸對方下半身等。

沖繩縣警方在今年3月11日將這名美軍函送檢方偵辦。那霸地方檢察廳在3月27日起訴這名美軍。

日本外務省在此案的起訴階段向美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）抗議，要求整頓紀律，並以「保護被害人的隱私」等理由未公開此案或是聯絡沖繩縣府，直到這起事件曝光，因而引發沖繩縣官方與民間的不滿；而日本中央本月也修改向沖繩縣府通報的體制。

除了這起案件之外，沖繩縣內6月底之後又接連爆出其他美軍涉入性暴力事件。為此，沖繩縣議會全體會議本月10日一致通過針對美軍等的抗議決議文與意見書。

「琉球新報」報導，易曼紐今天與駐沖繩美軍最高司令、美軍陸戰隊第3遠征軍司令特納（RogerTurner）發布共同聲明，誓言統一全體部隊士兵值勤之外的行動規範。

報導指出，這是這起事件2023年12月發生半年過後，駐沖繩美軍終於展現出有意採取具體對策的態度。

關於相關事件頻傳，聲明表示「對縣民深表遺憾之意」，但未道歉。而聲明也強調，「日本國民是我們的友人，也是接納我們基地的存在」。

共同聲明提到針對士兵等人的教育，「駐沖繩美軍的上司為了強化制度，會直接一一指導士兵」。

另外，聲明也說，將強化離開美軍設施的駕駛酒測，並擴大軍事執法機構的巡邏範圍等措施。

日本 沖繩 美軍

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